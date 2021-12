La niña de 5 años secuestrada en media España y más allá

Recorre Facebook desde hace unos días un enlace a una presunta noticia cuyo título alerta de un secuestro: "Una niña de 5 años ha sido secuestrada en Murcia [VER VÍDEO]". Aunque el lugar del delito varía según dónde se comparta. También se sitúa en otros lugares de España, como "Jaén", "Cádiz", "Cantabria", "Bilbao", "Cartagena" o "Barcelona", vinculado en todos los casos a un "grupo público" de FB de la zona que se menciona.

En Murcia está en "Segundamano Región de Murcia", en Cantabria en el grupo público "Cantabria", en Bilbao en "Alquiler de Pisos Bilbao", en Cartagena en "Denuncias Ciudadanas Cartagena", en Barcelona en "Segunda mano Barcelona"...

El asunto traspasa fronteras y ocurre igual con la versión en inglés, que ubica el secuestro en distintas zonas de Inglaterra, como en dos ciudades de las inmediaciones de Mánchester: Wigan, donde figura en el grupo público "FOR SALE OR SWAP OLDHAM, TAMESIDE & ROCHDALE +MORE", y Tameside, donde apareció en la página de FB "Ashton in makerfield buy and sell". También hay ciudades escocesas y de otros lugares del Reino Unido.

Las direcciones de las páginas son todas distintas, aunque algunas se parecen. Lo que sí tienen en común es que todas lucen URL raritas. Algunas con un ".io" al final, un dominio que corresponde al Territorio Británico del Océano Índico, pero que también está vinculado a multitud de sitios de juegos online.

Ambas versiones, en español y en inglés, van acompañadas de un comentario similar y coinciden en la denuncia de un secuestro, pero en España la niña tiene 5 años y en el Reino Unido se llama Julia S. y tiene 8:

"¡¡¡GENTE!!! ¡AYUDA! La hija de mi amigo ha sido secuestrada... La niña está en peligro... ¡La policía está pidiendo publicidad! ¿Alguien puede reconocer a estos matones? ¡¡¡Se pueden ver sus caras al principio del video de vigilancia!!!".

La niña británica habría sido "secuestrada por un hombre durante un paseo familiar". El asunto se ilustra, en todos los casos, con la imagen de un hombre que se lleva a una niña vestida con abrigo con capucha rosa, vaqueros y botas negras, captura del vídeo del secuestro que presuntamente contiene el enlace.

En la versión nacional de Facebook la foto ha desaparecido porque el enlace al vídeo ha sido fulminado. No ocurre lo mismo en otras versiones de fuera, donde se sigue viendo la imagen y el link aún funciona. Lleva a otra página donde se aloja el supuesto vídeo del secuestro, "grabado en un centro comercial", no en la calle. Lo han rotulado como "contenido delicado" y para poder verlo debes identificarte y compartir tu perfil de Facebook.

La 'excusa' para que lo hagas es "confirmar" que eres mayor de 18 años, vía Facebook, pero si lo haces corres el riesgo más que probable de que roben tu contraseña, accedan a tu cuenta como si fueras tú y puedan publicar en tu nombre, como mínimo.

Este 'multisecuestro' de una niña de 5 años que hace su diciembre y cita que "¡La policía está pidiendo publicidad!" no le consta a la Policía Nacional. Es otra campaña de phishing que alarma para atraer público, una nueva obra de ingeniería destinada a obtener datos de manera fraudulenta para utilizarlos después a demanda.