El bulo de la supuesta actuación de los hijos de Los Tres Tenores

"Deléitense con este concierto desde Alemania. El chico que comienza cantando es hijo de Plácido Domingo. El de anteojos rojos es hijo de José Carrera. Y el gordito grande de pelo ondulado es hijo de Luciano Pavaroti. Canción: El mundo".

Se comparte en las redes sociales, sobre todo en Facebook, un vídeo con la actuación de tres chicos de los que se afirma que son hijos de los míticos Tres Tenores: los españoles Plácido Domingo, que el 21 de enero cumplirá 81 años; José Carreras -Josep María Carreras Coll, no Carrera-, de 75; y el italiano Luciano Pavarotti -con dos T, no con una-, fallecido en 2007 a los 71 años.

Alguien le ha querido encontrar parecido a los tres muchachos que salen en el vídeo con los tres grandes tenores y se ve que por eso el primero, que es el más guapete, tiene que ser hijo de Domingo; el segundo, de Carreras; y el "gordito grande de pelo ondulado" ha de ser vástago de Pavarotti, puesto que también era grande y orondo.

Pero es todo falso. Los chavales que salen en el vídeo ya no lo son tanto. Son Gianluca Ginoble, de 26 años; Ignazio Boschetto, de 27; y Piero Barone, de 28. Los tres son italianos y componen el grupo Il Volo, formado en 2009 cuando eran unos críos. De hecho, el vídeo que se comparte es de una actuación de ellos en Alemania en septiembre de 2011 y fue publicado en YouTube el 31 de mayo de 2012.

Il Volo representó a Italia en Eurovisión 2015, logrando el tercer puesto, aunque ese mismo año el grupo ganó el Festival de San Remo. Eso sí, sus integrantes ni son hijos de Los Tres Tenores ni tienen relación alguna con Domingo, Carreras y Pavarotti. Es un bulo que podemos encontrar en las redes en varios idiomas.

La única relación que une a Il Volo con los exitosos tenores es que a los chicos les marcó su música y les admiran desde niños. En 2016 grabaron un disco en directo en la plaza de Santa Croce de Florencia como tributo a sus tres referentes musicales: "Al principio pensamos que era demasiado, pero después asumimos que es un homenaje, no una imitación, nunca pensamos ponernos al nivel de Plácido Domingo, sino hacerlo lo mejor que podíamos".

Se trata de un álbum doble, con 25 canciones, y contiene una colaboración con el tenor madrileño Plácido Domingo, con quien cantaron Non ti scordar di me. También en 2016 y durante el año siguiente, Il Volo planteó una serie de conciertos bajo el título Noche Mágica como homenaje a Los Tres Tenores: "No es fácil, implica una gran responsabilidad hacer un tributo a las tres mejores voces del mundo". No hay más, esto es todo lo que une a Il Volo con el mítico trío de cantantes.

El vídeo de la actuación en tierras germanas, retransmitida hace una década por televisión por la cadena ZDF, se ha popularizado en Internet las pasadas Navidades, aunque ya había hecho su agosto durante buena parte de 2021. Placido Domingo tiene tres hijos (José Plácido, Plácido Júnior y Álvaro Maurizio), Carreras tiene dos (Albert y Julia) y Pavarotti tuvo cuatro hijas: Lorenza, Cristina, Giuliana y Alice. También tuvo un hijo varón que murió en el parto.

Al trío Il Volo también le suelen confundir, aunque no tan intencionadamente, con el cuarteto Il Divo, que perdió el pasado 19 de diciembre a su miembro español, Carlos Marín Menchero, víctima del Covid a los 53 años. Pero ni Gianluca Ginoble ni Ignazio Boschetto ni Piero Barone tienen relación con Il Divo y mucho menos son hijos de Los Tres Tenores.