Amazon no tiene moneda virtual

"Amazon ha lanzado su propia criptomoneda". Es algo que casi siempre va a producirse de manera inminente pero que solo se rumorea desde hace años. Hasta tal punto se vocea que ya podemos encontrar en Internet la moneda virtual de Amazon a través de diferentes reclamos que, eso sí, conducen a páginas fraudulentas que no dudan al afirmar que la "nueva moneda de Amazon" está funcionando mejor que ninguna. De hecho, a esta presunta criptomoneda se la ha bautizado ya 'oficialmente' con varios nombres, como "Amazon Token" o "Majorca".

Existen multitud de bitcoins bien diferentes y de ahí que a estas alturas no extrañe un nuevo nombre, también porque no abundan los expertos en bitcoins. Aunque lo único cierto de este asunto es que, a fecha de hoy, Amazon no tiene una moneda virtual. Eso no impide que sí 'exista' en las redes sociales y que traten de vendérnosla, además, como "la criptomoneda más valorada" en estos momentos, sobre todo en Facebook. Una vez más, la red social que más presume de combatir las fake news no quiere fijarse en que muchas de las cuestiones que publicita y cobra son auténticas patrañas, y ésta es una más.

Lo más 'parecido' puesto en marcha por Amazon fue Amazon Coin, un método de pago creado el 13 de julio de 2013 en Estados Unidos para usuarios de dispositivos Kindle Fire, que tenían así la opción de 500 monedas gratuitas regaladas por Amazon para comprar aplicaciones, juegos y algunos otros artículos en Amazon Appstore. Un año después, en 2014, Amazon permitió que todos los usuarios de Android de Alemania, Reino Unido y EE UU utilizaran Amazon Coins en la Appstore valiéndose de teléfonos y tabletas Android, a través de los cuales se podían obtener descuentos y monedas bajo condiciones. Ese mismo año, Amazon promovió el smartphone Fire Phone y dio 500.000 Amazon Coins a los desarrolladores de aplicaciones por cada app de pago. Pero eso que Amazon llamó hace años Amazon Coin no era una moneda virtual, sino una especie de vales, similares a las tarjetas de regalo digitales.

Amazon no tiene criptomoneda por mucho que se empeñen en decirnos que sí en Internet para timarnos. Por ejemplo: "Amazon lanzará su primera criptomoneda, que lleva como nombre Amazon Token, y ahora ya se encuentra disponible para preventa. La moneda digital se lanzará oficialmente en PancakeSwap el 1 de diciembre a las 14:00 horas del Centro del país". Esto lo contaba el pasado mes de noviembre una web llamada El Diario, eldiariony.com, "desde 2013 el Campeón de los Hispanos", y es rotundamente falso:

"Amazon lanzará su propia criptomoneda el 1ero de diciembre. Las personas que deseen comprar el Amazon Token con anticipación deben visitar el portal www.amazontoken.finance, en donde podrán adquirirlo comprándolo con otras monedas digitales, como el Bitcoin o con Ethereum".

El enlace que aportan está más roto que el matrimonio de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón. Ellos mismos se delatan. Todos los que se obcecan en airear las bonanzas de la nueva moneda de Amazon, que no existe, la ensalzan como mejor les parece, y si hace falta se tira en las redes sociales de Jeff Bezos, fundador de Amazon, para que supuestamente avale el asunto. Este hombre, junto con Morgan Freeman, Gandhi, Confucio y Paulo Coelho puede ser fácilmente uno de los personajes más suplantados en Internet.

Amazon Token no existe. Es una moneda 'tan virtual' que se la han inventado para timar a los sufridos usuarios de Facebook y otros sitios. De topar con un reclamo al respecto, será una farsa para que te intereses por una moneda inexistente que supuestamente está avalada por Amazon. La propuesta es siempre la misma: pinchar el enlace de FB que lleva a una web fraudulenta con apariencia de legítima de Amazon y de ahí a otra definitiva para despellejarte a demanda.

Tampoco existe "Majorca" como moneda virtual de Amazon. Este nuevo timo habita ahora en Facebook sobre todo porque esta red social se lucra con ello. Luego su jefe supremo, Mark Zuckerberg, lidera paripés en los que afirma que Facebook combate activamente las noticias falsas, y ya veis. En enlace de FB dirige a aparente rincón de Linkedin y allí le ponen una reseña de Forbes de otra cosa y de vete tú a saber cuándo: "Amazon ha anunciado la inauguración oficial de las ventas en España". ¿Qué ventas?

El argumento es poderoso y, sin duda, lo que delata es que a Facebook le importa un pito lo que anuncia si le pagan bien por ello. Este nuevo timo lo publicitan con un anuncio cutre que casi no puede leerse porque le han 'robado' letras. Y de ahí a los pasos mencionados hasta culminar el timo.

Lo mejor es pasar directamente del enlace. Si has entrado, fíjate en las URL de las páginas que surgen y tendrás claro que que no hablan por Amazon. Como siempre, te piden datos y esta vez lo adornan con la frase "Empieza a cambiar tu vida hoy mismo". Lo que no aclaran es que cambiaría a peor si les haces caso.

Pero lo que hace más fantástico este anuncio fraudulento de la criptomoneda falsa de Amazon llamada "Majorca", que los que hablan de otra no menos falsa llamada "Amazon Token", es que a Majorca la avalaría nada menos que Pedro Sánchez, y sus palabras las habría publicado Forbes sin Ñ: "El espanol no puede perder esta oportunidad".

Amazon tiene más de 30 millones de clientes en todo el mundo, qué mejor garantía para una nueva criptomoneda, y Forbes como complemento. Obviamente, la revista también se ve manipulada y suplantada en estos falsos reclamos. Amazon es la cuarta empresa del mundo por su capitalización bursátil, solo superada por Apple, Aramco y Microsoft. Es una de las compañías más potentes del planeta y no sería raro que tuviese su propia moneda virtual, pero no es el caso.

Si algún día se confirman los rumores hasta ahora infundados de los últimos años y Amazon lanza una moneda virtual, seguro que es la propia compañía la primera que se encarga de publicitarlo a nivel planetario. Así que mientras no lo anuncie oficialmente Amazon, y por todo lo alto, mejor no creerse nada sobre sus presuntas criptomonedas.