El bulo del viaje en helicóptero de María Jesús Montero

"María Jesús Montero está ahora en Airbus San Pablo Sur Sevilla. ¿Saben cómo ha llegado ahí? En un helicóptero de la Agencia Tributaria. Con dos cojones".

Esta frase, difundida en Twitter el 21 de enero, es un bulo. El argumento arbitrario que esgrime es tan falso como burdo y no tiene credibilidad alguna aunque lo adornen "con dos cojones" y una foto de los presuntos hechos.

En la mañana del 21 de enero, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, presidió en Sevilla el acto de entrega del nuevo helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, "una versión modernizada del AS365 ya existente en la flota de Aduanas, con equipación actualizada y un sistema digital de misión diseñado y fabricado en España". Montero dijo del aparato que "es un ejemplo claro que habla muy bien del liderazgo de nuestro país en un sector tan competitivo y especializado".

El helicóptero fue trasladado a la capital andaluza a primeros de este mes de enero procedente de Albacete, donde fue rotulado a finales de diciembre. El 21 de enero, día de su presentación, realizó un vuelo de exhibición de unos 20 minutos con salida y llegada a la planta de Airbus, con la ministra a bordo como parte del evento. Ese fue la única vez que Montero "llegó en helicóptero" a las instalaciones sevillanas de Airbus, tras haber despegado del mismo lugar minutos antes. Montero no viajó a Sevilla en el aparato "con dos cojones".

La noticia real la recogió la agencia Europa Press y diferentes medios, además de la página web del Gobierno de España o la Agencia Tributaria. ¿De dónde sale este bulo? Se podría pensar que de alguien que no comulgue con el Gobierno y no dude en mentir para desacreditarlo, y efectivamente. Esto lo publicó en Twitter la cuenta Vox Sevilla capital el día 21 a las "2:40 p. m.", no tardaron mucho desde que transcurrió el acto.

Pero los de Vox Sevilla capital no fueron los primeros en difundirlo. Esta cuenta oficial del partido que lidera Santiago Abascal se limitó a reproducir y a comentar el asunto aludiendo a "la continua estafa del PSOE". Les sirvió de inspiración otro tuit publicado un rato antes, a la "1:32 p. m.", por un periodista.

Si un bulo es algo lamentable, que lo difunda alguien que vive de gestionar la información es para nota, pero así es. El 'profesional' que difundió este bulo a través de un tuit es un afín a Vox llamado Borja Jiménez, que se presenta en su Twitter como "Subdirector en @EstadoDAlarmaTV. Antes en @okdiario y @rintereconomia", a lo que añade "#ElEsfuerzoNoSeNegocia", lo cual resulta surrealista porque por ofrecer noticias veraces, esfuerzo ninguno.

De hecho, la web donde trabaja Jiménez evidencia que allí tienen como amiguete al habitual difusor de bulos Alvise Pérez, sin duda uno de los mejores 'clientes' de Bulocracia desde siempre.

No es cierto que la ministra María Jesús Montero llegara a la presentación del nuevo helicóptero en Sevilla a bordo del aparato, sino que le dieron una vuelta como parte del acto. Montero llegó en un coche a la planta de Airbus en Sevilla y se marchó en el mismo vehículo. ¿De dónde se sacan sus difusores los 'argumentos' de este nuevo bulo? De ninguna parte. No hay argumentos. Es más, ni siquiera cuentan a qué fue Montero a Sevilla. Todo es porque ellos lo dicen, sin prueba alguna, como es tradición en ese sector. "Con dos cojones".