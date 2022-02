La insulsa coplilla que no escribió Pérez-Reverte

Con Franco, dinerito en el banco. Con Suárez, discotecas y bares. Con Calvo Sotelo, todos al suelo. Con Felipe y con el Guerra, España sin una perra. Con Aznar, España volvió a triunfar. Cuando se fue Zapatero, otra vez al agujero. Con Rajoy, no sé ni por donde voy. Y ahora con esta chusma de cobardes y de rojos, veremos por todas partes sangre, miseria y piojos.

Pérez-Reverte siempre lúcido".

A menudo Pérez-Reverte suelta frases contundentes que no pasan inadvertidas en Twitter y se enzarzan ahí unos y otros. Por qué no iba a haber compuesto esta coplilla el escritor y periodista, han pensado muchos poco antes de airearla en sus redes.

La verdad es que de antemano no parece suya ni de lejos, y así es. Aparentemente no hacía mucha falta que lo desmintiera, pero casi sin querer lo hizo el propio Reverte de refilón el 12 de febrero. Una usuaria de Twitter le preguntó si eso era suyo, aunque lo dudaba "muuuuucho ", y el escritor le confirmó: "Desde luego que no lo es". Así que después la mujer eliminó el tuit en el que incluía el texto.