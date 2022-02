"La variante ómicron", la 'película'

Los negacionistas de la Covid-19 y demás aventajados que todo lo saben sobre lo que ellos no consideran pandemia, siguen haciendo sus particulares campañas en las redes sociales y tratan de convencer a la audiencia, siempre, con sus teorías conspirativas, a cual más disparatada. Ahora vemos en Twitter el presunto cartel de una película -que no es presunto, es falso- acompañado de un texto que miente descaradamente.

"¿Les suena? Película Italiana de 1963 "LA VARIANTE ÓMICRON". "EL DÍA QUE LA TIERRA FUE CONVERTIDA EN UN CEMENTERIO". https://youtu.be/qJUk8azj4dw (link de la película)".

Este bulo es parecido a aquel que vimos de unos murales que (no) profetizaban la Covid o al de la imagen de 1962 que (tampoco) predecía el coronavirus. En esta nueva patraña no hacen reflexiones, solo preguntan si nos "suena" una película y aportan su correspondiente cartel manipulado. Seguro que alguno dirá que sí le suena, como ocurría con el mítico bulo de Ricky Martín, el perro y la mermelada, aunque sea imposible porque jamás ha existido un film con el título que apuntan, "LA VARIANTE ÓMICRON". Ponen, además, un enlace a YouTube para que veamos el "link de la película" y éste conduce a un sitio que advierte de que "el vídeo no está disponible".

La variante ómicron de la Covid-19 es la última que ha causado estragos y alguien se ha montado una película -con su cartel y todo- para vendernos que hace casi sesenta años ya había quien sabía de ella, y hasta le dedicó un largometraje. Pero no. Lo más 'parecido' a lo que señala el bulo es una película llamada originalmente "Phase IV" y traducida como "Sucesos en la IV fase". En ella se han inspirado para crear esta falacia. La película no habla del coronavirus ni de nada similar, tampoco es italiana, sino anglo-estadounidense; y no es de 1963: se estrenó en Estados Unidos en 1973, diez años después, aunque llegó a otros países ya en 1974.

Se trata del único largometraje del diseñador gráfico Saul Bass. Su temática combina ciencia ficción y terror y se inspira en el cuento de 1905 de H. G. Wells Empire of the Ants (Imperio de las Hormigas), tras una adaptación realizada por Barry N. Malzberg que derivó, en todo caso, en que unas hormigas súper inteligentes amenazaban la Tierra. El subtítulo original de la peli, "El día que la Tierra fue convertida en un cementerio" lo han mantenido porque, al rezumar alarmismo, les venía al pelo.

A pesar de que la película fue un rotundo fracaso cuando se estrenó en los cines hace casi 50 años de la mano de Paramount Pictures, es un poco como la exitosa serie 'Verano azul' en España, que la ponen mucho en la tele. Pasa igual con "Phase IV" en las televisiones estadounidenses, que la han puesto mucho desde 1975 y eso ha provocado que haya ido adquiriendo con los años y las generaciones la categoría de film de culto. Es más, se estrelló en taquilla, pero la película fue lanzada luego en VHS y más tarde en DVD, en 2008, y en Blu-ray, en 2015 y 2020.

Y es que la peli tiene un componente que ha contribuido decisivamente a que tenga más éxito al cabo de muchos años de su estreno que entonces, y es un rumoreado y enigmático final alternativo que, al parecer, fue descubierto años más tarde y estrenado en iTunes Extras para celebrar el 45 aniversario del largometraje. En 2020, además, la película fue lanzada como "Phase IV" en una edición limitada de Blu-ray con dos discos que contienen "el final original restaurado como extra" y varios cortometrajes dirigidos por Bass.

Esta peculiar producción cinematográfica ha tenido varios carteles comerciales, bien como "Phase IV" o como "Sucesos en la IV fase", pero obviamente en ningún caso fue titulada como "The Omicron Variant", como quieren hacernos creer. Sobre uno de esos carteles verídicos se perpetró el trucaje y ni premoniciones ni pitonisismos: esto es un bulo como una casa aunque para acometerlo hayan tenido que montarse otra película de ciencia ficción.

'Omicron', la peli del extraterrestre que toma a Trabucco

Sí que hay, sin embargo, una película titulada "Omicron" de aquellos tiempos, concretamente estrenada en 1964. Esta vez sí es italiana y, como atesora décadas, lógicamente tampoco hace referencia a la variante Covid reconocida por la OMS en noviembre de 2021, aunque lleve el mismo nombre. La dirigió Ugo Gregoretti y su cartel promocional resulta cuanto menos peculiar.

Gracias a su nombre, "Omicron", ha habido quienes también han querido atribuirle ahora a esta otra producción un componente pandémico premonitorio que no tiene. No habla de Covid-19 esta película de hace 58 años, pero a cambio relata las vicisitudes del obrero Trabucco, al que todos creían muerto y en realidad su cuerpo había sido ocupado por un extraterrestre proveniente del planeta Ultra, cuyos habitantes anhelaban apoderarse de la Tierra.

Trabucco-Omicron, ya poseído, consigue utilizar el cuerpo y sigue trabajando en una fábrica en la que abundan los obreros subversivos. Y le va mal. Tanto que se cansa de la Tierra y busca la manera de regresar a su planeta. Fin.