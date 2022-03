La directora de la Guardia Civil no amenaza por email

A estas alturas de Internet, se cuentan por cientos las empresas y entidades que han sido suplantadas de manera fraudulenta en alguna ocasión para tratar de hacer caja a costa de algún sufrido incauto. Es más, hay unas cuantas que son blanco habitual de los ciberdelincuentes. Y si una gran compañía u organización puede servir de 'aval' para que la comunicación falsa que se envía le ofrezca garantías a alguien y entre así en su juego delictivo, por qué no tirar también de la Guardia Civil. Que supuestamente se dirija a ti la Benemérita parece más serio. O no. Sobre todo si lo hace en persona María Gámez Gámez, directora general del cuerpo desde enero de 2020, para comunicarte personalmente que te acusan de "pedopornografía", "pedofilia", "ciberpornografía" y "exhibicionismo".

La propia Guardia Civil es quien ha alertado de esta campaña de correos electrónicos cuya única finalidad es extorsionar a las víctimas. Comunican que el receptor del email, o sea tú, está siendo investigado por delitos sexuales. Si no les haces caso, no habrá problemas, pero si contestas e interactúas con la dirección desde la que se manda el correo, el fraude irá tomando forma hasta que logren su objetivo de disponer de tu cuenta bancaria. La Benemérita y el sentido común recomiendan obviar el email y eliminarlo, aunque no todos lo harán.

La pornografía es un elemento especialmente sensible para tratar de timar, puesto que el volumen que se consume en España es muy alto y más desde que irrumpió la pandemia. Se incrementó en 2021 en un 60%, según refleja un informe sobre pornografía online en España de Quantika. Nuestro país ocupa el puesto número doce del mundo en consumo de porno por Internet, según la plataforma especializada en la materia PornHub, que cada año registra cerca de 50.000 millones de visitas desde todos los puntos del planeta.

Por eso ha crecido igualmente la extorsión que se vale del sexo, conocida como sextorsión. Destaca entre estas prácticas el ya mítico email que esta vez no usa a la Guardia Civil, sino que lo manda alguien que se presenta como "hacker" y te dice directamente que su "virus infectó su dispositivo a través de un sitio web para adultos que visitó recientemente". Se supone que te han grabado masturbándote con la cámara de tu dispositivo mientras veías porno y te chantajean para que pagues. De lo contrario, ese presunto vídeo comprometido -que nunca existe- acabarán difundiéndolo entre tus contactos y te verán masturbándote tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, la junta de vecinos...

El texto extorsionador de ahora está en un PDF adjunto que en realidad nunca debería abrirse. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) confirma que "se trata de un engaño que utiliza estrategias de ingeniería social para que sigas las indicaciones del ciberdelincuente". El correo ya dice que habla "la Guardia Civil" y que te dirigen "esta invitación a través de la Gerente General María Gámez Gámez"; que "Vale citación ante el Tribunal, y también bajo la supervisión de FEDPOL" y demás verborrea que firma "DIRECTOR DE LA GUARDIA CIVIL POLICÍA ESPAÑOLA". La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) aporta una imagen y otra versión, que se presenta con un "Adjunto encontrará una queja en su contra" y acaban rubricando medio en portugués. Pero el PDF adjunto no cambia.

En ese PDF que añaden quieren hacernos creer que María Gámez contacta contigo directamente, así que ya tiene que ser grave el asunto. Su falsa carta luce logos de la Guardia Civil y lleva por título "ESTRUCTURAS DE COLABORACIÓN DE INTERPOL-POLICÍA DE SEGURIDAD Y GENDARMERÍA DEPARTAMENTO FEDERAL DE JUSTICIA Y POLICÍA". Mal título. Ahí ya van mal porque en España ni hay gendarmería ni se trata de un país federal. Pero es aún peor cómo empieza el texto, con un "A su atención:", que delata que no tienen ni idea de quién va a ser el receptor, y sobre todo la frase inicial es fantástica: "Soy Dña. María Gámez Gámez, elegida para el cargo de Directora de la GUARDIA CIVIL, Comisaría de División, Jefa de la Brigada de Protección de Menores...".

Presuntamente es la propia Gámez la que escribe. Te dice "Soy Dña. María Gámez Gámez" y te cuenta sus supuestos cargos para a continuación comentar que tomarán "medidas legales" contra ti, que eres "objeto de varias Actuaciones Policiales en vigor". Luego "certifican" que has cometido esos delitos sexuales en sitios "con menores de 16 años" y han detectado "desnudos tuyos y de menores". Entonces, en lugar de ir a buscarte y detenerte, te avisan.

Regañan un poco, pero no pasa nada. Te dan una palmadita y te piden que te "manifiestes por correo electrónico" con "el fin de evaluar las sanciones" en un "plazo estricto de 48 horas" o se verán obligados -ya no habla solo Gámez- a "transmitir nuestro informe al Tribunal Judicial de su región, para el establecimiento de una orden de detención contra usted". Luego te arrestará de manera inmediata "la Policía de Seguridad más cercana a su domicilio" y además te incluirán en el "Registro Nacional de Delincuentes Sexuales", que no se llama así, sino Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Alucinante que te escriba la directora general de la Guardia Civil en persona y te amenace con que vaya a detenerte "la Policía de Seguridad", que vete tú a saber qué es, en lugar de la Benemérita, que es el cuerpo que dirige.

En fin, es un despropósito todo en este correo electrónico y en su adjunto, en este bulo que se vale de la Guardia Civil y rezuma falsedad nada más verlo, empezando porque cuando se confirma que alguien ha cometido un delito, no se lo recuerda por email con amenazas la directora general de la Guardia Civil. Si has delinquido y se ha probado que eres el autor del delito, te buscarán para detenerte, no te mandarán por correo electrónico una carta que avise de que has sido malo y estás siendo investigado.

Este es el clásico bulo de suplantación que llega por el no menos clásico correo electrónico. Ahí sigue albergando estas cosas pese a existir muchos otros soportes posteriores en teoría más propicios. Bulos hay en todos ellos, pero el email sigue encandilando a los ciberdelincuentes.

La Guardia Civil no acostumbra a contactar por email y tampoco lo haría poniendo como asunto "Usted está citado", como es el caso. Como siempre, es fácil detectar que se trata de correos falsos fijándonos en su dirección. Aunque en este el remitente diga que es "Guardia Civil – Benemérita" y aporte un "número de expediente", de tu expediente, una vez más su dirección delata de antemano que nada del email puede ser cierto.