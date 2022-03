"La foto de la vergÃ¼enza" de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Madrid

Cualquier contenido puede compartirse en las redes sociales y permanecer allí años sin que le hagan caso, hasta que alguien por lo que sea vuelve a fijarse y decide reactivarlo. Es una práctica habitual. Hay quienes no entienden de fechas si lo que leen les convence, y si lo que comparten ya era un bulo hace tiempo, después también; y si no lo era cuando se difundió, tiempo más tarde seguramente adquirirá el mismo rango de falacia al tratarse ya de una información desfasada.

No es el caso del bulo que visita hoy Bulocracia, que es falso ahora y ya lo era al menos el 16 de junio de 2018, cuando un usuario de Twitter decidió lanzarlo al mundo y además comentarlo en un hilo en el que le acaban diciendo que su tuit alude a todo lo contrario de lo que marca la realidad.

Bajo el título de "LA FOTO DE LA VERGÜENZA" se difundió entonces esta imagen que se sigue compartiendo en Internet y triunfa en los foros adecuados. De la foto dicen que "este es el interior de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Madrid, concretamente el hueco de la escalera" y añaden que "como podréis ver hay una red instalada ¿Es decorativa? No, está puesta para evitar que los detenidos por violencia de género que deciden arrojarse al vacío para acabar con sus vidas no lo consigan". Esta última frase está mal construida; sobra un "no", pero la entendemos.

Esto lo afirmaban en Twitter en junio de 2018 varios usuarios de la red del pajarito, inspirados todos ellos por el mismo tuit. Hay quienes insisten ahora, pero esa red que, efectivamente, está en el hueco de la escalera de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, situados en la calle Manuel Tovar de Madrid, no se puso ahí hace cuatro años y tampoco se instaló para evitar que se maten "los detenidos por violencia de género" que se arrojan 'habitualmente' por ahí.

La red fue colocada en el año 2010 después de que un hombre amenazara con lanzar a su expareja por ese hueco de la escalera y estaba pensaba para proteger a las mujeres maltratadas, dado el precedente. Pero la red, lógicamente, evitará en todo caso que contacte con el suelo cualquiera que pueda caer por ese hueco aunque no se colocara específicamente para impedir que hubiera víctimas entre detenidos por violencia de género, sino que se tomó esa decisión tras un suceso puntual protagonizado por un hombre con su expareja como blanco. La red sigue en esa ubicación doce años después de haber sido instalada por seguridad, la de cualquiera que pudiera caer en ese lugar por el motivo que sea.

Este es otro de esos bulos que parece que han recuperado para contribuir a la particular conmemoración del Día Internacional de la Mujer que gusta a algunos, igual que existen otros que se empeñan en ofrecer datos falsos sobre el número de hombres asesinados por sus mujeres o el de niños que han sido víctimas de sus madres.

En algo sí que tienen razón en este bulo y es el lo de "la foto de la vergüenza" que le han puesto por título, que le pusieron hace cuatro años, mejor dicho. Y es que resulta bastante vergonzoso que alguien se invente a voluntad los motivos de por qué hay una red en el hueco de una escalera, y más si es un profesional de la abogacía, como es el caso; y los lleve al terreno que más le gusta e incluso los comente en lugar de informarse de por qué colocaron esa red allí y cuándo. El bulo tiene casi cuatro años y si ha salido ahora del letargo ha de ser porque los argumentos falsos que esgrime volvieron a convencer a alguien lo suficiente como para reactivar el asunto en la redes sociales de cara a la jornada del 8M del pasado martes.