El bulo de Putin, Trump y el "laboratorio de armas biológicas" de Mariupol

La invasión rusa de Ucrania esta dejando más bulos que ningún otro asunto desde que comenzara el 24 de febrero. Las redes sociales se han llenado de historias inventadas que se entremezclan con otras verídicas y solo crean confusión y desinformación. Mientras, la prensa ucraniana sigue informando sobre la guerra al minuto, destacando sobre todo los logros del ejército de Ucrania frente a las tropas de ocupación. Lo sorprendente es el tratamiento de la prensa rusa, donde el conflicto abre periódicos, sí, pero rápido se centran en cuestiones menos dramáticas, como planes de ocio imposibles ahora mismo en Ucrania. Al tiempo que los medios ucranianos hablan de bombas, destrozos, exiliados y muertos, la prensa rusa no tiene ningún complejo en intercalar cuestiones sobre una invasión que para ellos es otra cosa con informaciones como "Qué hacer en Moscú el próximo fin de semana" o "Descubre 13 signos del estrés". Si los rusos están estresados, cómo estarán los ucranianos. Ojalá pudieran plantearse algo que no fuera defenderse de las brutales incursiones de las tropas invasoras.

Entre todos los bulos que van surgiendo está en Twitter, Facebook y como no, en la red rusa Telegram, este que habla del "hospital de Mariupol", de un "laboratorio de armas biológicas" en su interior y de una llamada de Vladimir Putin al que fuera presidente estadounidense Donald Trump. Hay al menos una versión corta y otra más extensa, y ambas son igual de falsas:

"En la llamada del miércoles de Putin a Trump, el primero reportó que el hospital de Mariupol bombardeado por el ejército ruso contenía un laboratorio de armas biológicas, sin medidas de seguridad alguna, que albergaba cepas de la viruela, ébola y plaga. Putin habría advertido del ataque a Zelensky con un día de anticipación, pero el presidente ucraniano se negó a evacuarlo, lo que habría salvado cuatro vidas. El ataque fue realizado con armas térmicas porque es la única manera de destruir los patógenos. "Si hubiéramos querido atacar a la población civil habríamos utilizado otro tipo de armamento más indiscriminado", habría dicho Putin a Trump".

Ahora resulta que el culpable del ataque al hospital de Mariupol y de la pérdida de "cuatro vidas" es el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, que no hizo caso a la presunta advertencia de los que están invadiendo su país. Esto de tirar de amenaza de "armas biológicas" recuerda bastante a lo de recurrir a inexistentes "armas de destrucción masiva" en otros tiempos y en contextos diferentes. En ambos casos se trata de ciencia ficción.

Esta publicación, que parece llegar de Telegram, donde más ha calado es en Twitter. Allí conduce a otra cuenta en esa red social que, a su vez, lleva a una página de Internet, creada en inglés en la plataforma WordPress, que se llama Real Raw News (Crudas Noticias Reales) e incluye una información con este título: "Putin: El hospital bombardeado era realmente una instalación de almacenamiento de armas biológicas".

Luego desarrollan el tema y mencionan que "las historias de los militares rusos bombardeando indiscriminadamente una sala de maternidad repleta de civiles y mujeres embarazadas son exageradas o directamente inexactas", y lo ponen en boca del presidente ruso, Vladimir Putin, en el contexto de "una llamada telefónica el miércoles por la noche con Donald Trump". Entre otras cosas raras presentes en la página, está esta en la que Putin es quien menciona que el hospital albergaba un "almacén de armas biológicas" y además se lo cuenta a Trump. Pero no entrecomillan las presuntas declaraciones del mandatario ruso ni nada porque para qué, si esta página "de entretenimiento" ya advierte de que se trata de un sitio que solo "contiene humor, parodia y sátira". Es decir, que se han inventado la noticia porque es lo que hacen habitualmente en ese sitio con todas.

Lo que hacen o, mejor dicho, lo que hace una sola persona. Y es que toda la redacción de esta publicación satírica la compone un hombre, que además lo admite sin problemas: "Real Raw News es propiedad y está operado por Michael Baxter, un ex periodista convencional y ex profesor de inglés". Todos los textos están escritos por el tal Baxter, que también pide donaciones y debe de andar feliz de la vida después de que una de las últimas creaciones que ha imaginado haya llegado tan lejos en las redes sociales.

Su página es bastante cutre, pero puede resultar creíble para quien quiera tragarse lo que afirma. Lo cierto es que no hay constancia alguna de que Putin haya hablado con Trump ni "en la llamada del miércoles" ni ningún otro día recientemente, hecho que además sería cuanto menos absurdo. No tienen ningún sentido que el presidente ruso, que está pletórico y en plena invasión, llame a alguien que ya no lo es de Estados Unidos para justificarse de una acción bélica.

Son los ucranianos quienes más vienen denunciando que son atacados con armamento ilegal. Rusia arremetió contra el hospital materno-infantil de Mariupol el 9 de marzo, al igual que lo ha hecho con otros centros sanitarios, pero en ningún momento ni Putin ni nadie del bando ruso ha hablado de que allí había un "laboratorio de armas biológicas". Pero no importa, esta noticia, aunque sale de una página que advierte de que es "satírica", convence tal cual en determinados foros.