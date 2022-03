Caricaturas antiguas para ilustrar nuevas realidades

El respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez a la propuesta marroquí de 2007 de un plan de autonomía para el Sahara Occidental, que acaba con la neutralidad española, ha sido muy criticado por toda la oposición e incluso por los socios de Gobierno, puesto que Podemos sigue defendiendo un referéndum de autodeterminación. En Marruecos están más que satisfechos con el giro español al reconocer su soberanía sobre la región, que muchos ven, tanto en Marruecos como en España, como una claudicación de las autoridades españolas hacia el reino alauí.

Desde que esto ocurriera, el pasado viernes, las reacciones contra la decisión del ejecutivo de Pedro Sánchez no han parado de sucederse. Al presidente le llueven las reprimendas también porque estar con Marruecos es ir en contra de Argelia, tradicional suministrador de gas a España, que no oculta su malestar por la decisión del Gobierno español.

Las redes sociales se han llenado de señales de protesta por esa decisión gubernamental, y entre ellas encontramos dos caricaturas que supuestamente se han publicado estos días en Marruecos. Están en esa página de Facebook de la derecha y más allá llamada FJL en defensa de España. Allí colocaron ambas imágenes el pasado domingo.

"La prensa marroquí burlándose de Pedro Sánchez después de bajarse los pantalones con Marruecos, entregar al pueblo Saharagüi a cambio de nada. Bueno, de nada para España, no para él".

Ese "Saharagüi" -que no saharaui- con G y diéresis no tiene precio, pero así lo vemos en el comentario de una de las caricaturas, en la que un maltrecho toro español no es capaz de embestir. Las faltas de ortografía, de todas formas, no son algo excepcional en esos foros, ni mucho menos.

"La caricatura en la prensa marroquí sobre España: "hemos humillado a España". Sobran comentarios".

Este comentario corresponde a la otra caricatura que nos quieren vender. En ella sale un toro al que le han serrado los cuernos y, aunque dicen que "sobran comentarios", luego añaden la frase "Socialistas escoria", a lo que alguien responde: "Escoria es poco pinocho nos la buelve a meter". Ya decimos que la ortografía en determinados contextos es algo que no importa.

Lo cierto es que ninguna de las dos caricaturas han servido para escenificar el giro radical actual del Gobierno en su posición sobre el Sáhara, sino que ambas fueron difundidas anteriormente para referirse a otras cuestiones. El dibujo del toro hecho polvo con bandera se publicó en junio de 2021 y el del morlaco sin cuernos vio la luz en septiembre de 2020. En ambos casos fue Hespress quien las publico, una web de noticias en árabe fundada en el año 2007, que es la más seguida en Marruecos desde 2015. Las dos caricaturas son obra del artista marroquí Imad Sanouni.

Hespress es un éxito en Marruecos, solo en Facebook tiene más de 18 millones y medio de seguidores. Pero no ha tirado ahora de toros con aparentes problemas para referirse a la sorprendente decisión del Gobierno español de favorecer la autonomía del Sahara Occidental, y menos de unos que ya publicó en su día. En Marruecos están ahora contentos con España y no procederían caricaturas como esas. Pero es 'normal' que pueda haber confusión, al menos en el caso del dibujo del maltrecho toro con bandera de España. Y es que esa caricatura fue la imagen elegida por OkDiario para elaborar una información que lanzó al mundo el pasado sábado, 19 de marzo, con este título: "La prensa marroquí se burla de Sánchez por su cesión histórica y lo representa como un toro herido".

"Así lo ilustra una viñeta publicada por el portal Hespress, el más leído en el país magrebí, en la que se representa la cesión de España como un toro famélico y malherido, con los cuernos recortados y una bandera española en el lomo".

De esa manera se expresaba el sábado el periódico de Eduardo Inda, que además le puso como pie de foto al dibujo "Caricatura en el digital 'Hespress', el más leído en Marruecos". Y eso es cierto, es una caricatura de Hespress, "el más leído en Marruecos", lo que no mencionaba el diario es que la imagen la publicó ese medio el 2 de junio de 2021 y no ahora, porque entonces no tendrían noticia.