Nubes presuntamente divinas en los cielos de Ucrania

La invasión de la Rusia que lidera Vladimir Putin a la Ucrania que preside Volodimir Zelenski sigue deparando de todo, y se ve que como se acerca la Semana Santa han entrado con fuerza en la guerra los ángeles celestiales. Presuntamente están ahí están dando su respaldo a los ucranianos desde los cielos, y no a los rusos.

A los que presumen de ultra cristianos les basta con eso, con convencerse de que Dios ampara lo suyo desde arriba. No van más lejos por lo que sea. Les pasa como a los de Vox con la bandera de España, que todo lo vale y todo lo puede. A ti, por ejemplo, te van a desahuciar, coges la rojigualda y ya: arreglado. Pues estos aparentemente tan religiosos engañan igual. Llevan a su terreno cualquier cosa, en este caso porque "Dios y una cohorte celestial" están ahí para 'proteger' a los ucranianos de sus invasores.

Lo cierto es que en las redes sociales vemos desde el 4 de marzo un compartido que habla de "ángeles luminosos sobre el cielo de Ucrania" y lleva a un vídeo en YouTube con ese mismo título. Porque algunos muy creyentes, cuando hay algún gran percance, siempre ven que las nubes les dibujan lo que ellos quieren ver, por eso advierten divertidas formas que les 'sorprenden' desde la inmensidad celestial.

El vídeo de los "ángeles luminosos sobre el cielo de Ucrania" lo venden distintos sitios muy de Dios que se plagian entre ellos. Es difícil saber cuál fue el primero, pero tampoco importa. El documento audiovisual afirma lo mismo a través de una voz femenina como robotizada:

"El líder de la iglesia greco-católica ucraniana dijo que muchas personas vieron ángeles luminosos sobre la tierra de Ucrania. El arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk compartió un mensaje de video: "Aquí, en Kiev, percibimos que el patrón de nuestra ciudad es el arcángel Miguel, quien con el grito "quien como Dios" ha arrojado al abismo a Lucifer, que se levanto contra la verdad de Dios y fue el líder de los ejércitos diabólicos", dijo. "Percibimos hoy que el arcángel Miguel, junto con toda la hueste celestial, está luchando por Ucrania. Mucha gente de Ucrania se esta volviendo hacia a mí y me dice que vieron ángeles luminosos sobre la tierra de Ucrania. Hoy rezamos, oh arcángel Miguel, y todos los poderes del cielo luchen por Ucrania. Arroja a ese demonio que nos ataca y nos mata trayendo devastación y muerte". Los usuarios de las redes sociales compartieron imágenes que muestran formaciones de nubes que se asemejan a ¡ángeles en Kiev!".

Son 57 segundos de vídeo que han sugerido a los que se lo creen comentarios como "Arcángel Miguel príncipe de las milicias selestiales protejenos de todo mal", "no dejes señor de mandar tus anjeles a cuidar ese pais que sufre pon señor fin a esa guerra tu tienes poder señor AMEN" o "es la presencia de Dios Todo Poderoso, presentandose en forma de Sus Angeles y Arcángeles, Bendito sea nuestro Señor Jesucristo AMÉN".

Aunque a algunos no les hace falta, hay docenas de sitios empeñados en adoctrinar a la parroquia que se les acerque con estas cosas, como la página de Facebook llamada El Rosario de las 11pm, un "canal católico" que difunde estas chapas con gran éxito de audiencia y además da el "santo rosario en vivo y en directo" con "coronilla a la divina misericordia, testimonios, oraciones y noticias".

También está presente en YouTube y allí tiene nada menos que "297.000 suscriptores" a los que les regala unas "increíbles imágenes" que "llegan desde Ucrania" y muestran "ángeles sobre el cielo de Kiev". Porque ahora, dicen, si levantas la mirada en territorio ucraniano se ven allí "ángeles celestiales", igual que antes quisieron atisbarlos otros sobre el Vaticano o Jerusalén por motivos también divinos pero distintos a la invasión de Ucrania.

Que los cristianos vean cuestiones divinas en las nubes es un clásico. Pero de esas nubes en las que los muy presuntamente devotos ven celestiales presencias, en Bulocracia nos quedamos con la "nube con forma de pene" que obligo a "desalojar el Vaticano", que decía El Mundo Today manifiestamente de coña y aún así resulta más creíble que cualquier nube que venga de algún universo 'oficialmente' religioso.

Qué raro que no hayan visto una paloma, porque, si os fijáis, colaría más. Démosles tiempo. Es más, puestos a echarle imaginación al asunto y a buscarle parecido a esa nube que dicen que es un "ángel luminoso sobre el cielo de Ucrania", a mí la nube se me parece más al escudo de Ucrania. Pero, claro, una nube en forma de escudo queda más mundana que divina. No es lo mismo.

De lo que no cabe duda es de que las nubes son caprichosas y la imaginación de muchos, desbordante. El Rosario de las 11pm dice que lo suyo es "sin fines de lucro" mientras anima a comprar "merchandising de El Rosario de las 11 pm | canal católico". Venden sobre todo tazas con caras de la Virgen o la tuya, pero también tienen camisetas virginales.

La imagen presuntamente celestial que regalan al mundo para ilustrar que Dios está con los ucranianos lleva en las redes sociales al menos desde 2016, y otra web religiosa cuyo nombre es Reina del Cielo publico una imagen similar el 11 de noviembre de hace seis años con esta leyenda:

"Desde Fortín de la Carante, Pampatar, Venezuela, nos hacen llegar esta imagen de las nubes que nos traen al pensamiento al Arcángel San Miguel. Son sus alas abiertas nos abraza, nos protege y nos bendice. Sintamos esta imagen como una Bendición del Dios. ¡Que llegue a todos!".

Es cuestión de creer o no creer, aunque el Photoshop también obra milagros con las nubes. Ofrece posibilidades ilimitadas. En cualquier caso, lo divino parece que está presente para la ocasión que sea en muchos cielos del mundo, en los que uno quiera. Mientras haya nubes, ultra cristianos e Internet, no hay límites.