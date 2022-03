Reacciones de hace unos años al puñetazo de Will Smith

La "hostia", "puñetazo", "guantazo", "bofetada", "bofetón", "tortazo", "cachetada", "golpe" o como quieran llamarle que le propinó Will Smith a Chris Rock en la reciente gala de los Oscar 2022 sigue deparando reacciones de toda clase y condición. A algunos les gustó, a muchos otros no; hay quienes se horrorizan y están los que emplazan a Smith a tratarse mentalmente. Hay de todo, pero al margen de las múltiples opiniones sobre el incidente, también hay gente a la que las reacciones in situ le han parecido pocas y han 'buscado' más.

Por eso surge una foto, un collage, que presuntamente muestra cómo reaccionaron a la agresión un montón de actores y actrices súper populares que también presuntamente estaban en el Dolby Theatre de Los Ángeles este año, en la 94 entrega de los Oscar: Meryl Streep, Matt Damon, Salma Hayek, Mel Gibson... Se supone que fueron captados todos ellos en el preciso momento en el que el actor que diera vida al Príncipe de Bel Air pegaba a su compañero de profesión, y las han reunido en una única imagen.

"Todos después de ver el puñetazo que le dio Will Smith a Chris Rock", dice en todos los casos el escueto texto que acompaña a esta composición de actores estupefactos. Es una imagen que se comparte en masa en la redes sociales, sobre todo en Facebook, desde no mucho después de que el domingo 27 de marzo tuviera lugar la ceremonia de los Oscar y pasara todo eso.

Desde entonces se han publicado imágenes verídicas de diferentes personas presentes que reaccionaron con la misma sorpresa o más, pero no son esas de la imagen y esa recopilación no es de ahora. Ese collage con quince rostros conocidos que no dan crédito tiene años. Quince, doce o doce y tres fotos cortadas, es la misma imagen pero, según el caso, se comparte entera o lo que les quepa.

Además de difundirla miles de usuarios de las redes sociales a nivel particular, la han enchufado por toda Latinoamérica diferentes medios y páginas que lo parecen, como Estudio 55 Quintana Roo o TMP Noticias, dos sitios mexicanos de medio pelo, medio-bajo.

Ese montaje de caras de actores circuló en 2017 y esos rostros asombrados fueron consecuencia del caos que se montó en torno al anuncio de la película ganadora de los Oscar de esa edición, que primero fue una y unos minutos después fue otra.

Inicialmente se anunció que el largometraje ganador era La La Land, que luego debió dejar tal honor a Moonlight. Ese error, o lo que fuera, protagonizado en primera persona por Faye Dunaway, que dijo La la land como ganadora, y Warren Beatty, que dos segundos antes había abierto el sobre con el nombre; es lo que provocó hace cinco años esas caras de estupefacción de los actores, como podemos comprobar en Internet.

Fue un momento vergonzoso y lamentable de los Oscar en el que se anuncia el triunfo de una película, La la land, sube al escenario el elenco, reciben la estatuilla con los clásicos discursos emocionados y agradecimientos, y después se comunica allí mismo que ha ganado otro film, Moonlight.

Surrealista hasta el esperpento, como lo fue también el momento hostia de Will Smith a Chris Rock, pero una cosa es un vergonzoso error no violento de la organización de los Oscar y otra es levantarse a nivel particular a calzarle una hostia al que está presentando. Son escándalos diferentes.