En España sí caben más tontos

En redes sociales como Facebook y Twitter podemos encontrarnos ahora, y desde hace más de tres años, un compartido que habla de la boda de dos perros en la localidad murciana de Lorca. Fue entonces, el martes 29 de enero de 2019, cuando una concejal del Partido Popular, Belén Pérez, ofició una simulación de ceremonia entre dos pastores alemanes, ambos pertenecientes la Unidad Canina de la Policía Local de Lorca.

Alma y Dody participaron en un enlace simbólico por una buena causa, aunque no todos fueron tan lejos y se preocuparon de saber el motivo real de la boda, pero sí la criticaron. Entre los más críticos, como no, se incluyó ese medio bien conocido en Bulocracia llamado Alerta Digital, que acostumbra a modificar la realidad a su antojo y que el 31 de enero de 2019 optó por difundir la noticia con sorna y sin mirar más allá. Esta historia de canes casaderos le sugirió a esa web este título: "En España ya no cabe un tonto más… ni una tonta: Una concejala del PP casa a dos perros en Lorca (Murcia)".

Después abordaban el desarrollo de la noticia con seis escuetos párrafos que se resumen rápido:

"Esto es España, donde no cabe un tonto más, pues nos caeríamos al agua. En nuestra democracia de pandereta, lo surreal sustituye a lo lógico, lo estrafalario al buen decoro y la fantochada a la sobriedad (...) La concejal de Seguridad Ciudadana de la citada localidad, Belén Pérez (PP), fue la encargada de oficiar un casamiento entre dos perros policías. Al espantajo no le faltó el tradicional discurso de boda por parte de la edil, con referencias a la felicidad y al amor mútuo (...) Se desconoce si el Ayuntamiento lorquino ha sufragado los gastos de la luna de miel de los dos canes o si en el transcurso de la fantochada, la concejala encargada de oficiar el enlace siguió el protocolo de pedir a la parejita canina que se guarden fidelidad delante de los testigos (...) Marita Arcas, una de las promotoras del esperpento, dice no entender que "se haya sacado de contexto la iniciativa de la boda entre los perros". "Fue algo bonito y no hay nada más, no pretendimos ofender a nadie y la concejala y los policías lo hicieron en su tiempo libre" (...) Respecto a la concejala y tras llegar a la cúspide de su carrera política con la insólita ceremonia nupcial canina, puede que su siguiente reto sea el de oficiar la primera boda entre perros del mismo sexo".

Gracias a esta crónica ignorante, irreal, absurda y de mal gusto de hace más de tres años, una boda canina solidaria y del todo anecdótica pasó a convertirse en otra cosa en las redes sociales, donde podemos seguir viendo la foto del enlace con este comentario u otros similares, que se inspiran en Alerta Digital:

"PENSÉ QUE LO HABÍA VISTO TODO. Belén Pérez, concejal de seguridad ciudadana de Lorca, casando a dos perros. No cabe un tonto más".

Y claro, esta impresión tan particular del asunto no ha deparado que en las redes sociales la gente opine tras haber indagado en masa lo realmente ocurrido en Lorca hace tres años con dos perros como protagonistas, sino que ha propiciado comentarios del mismo estilo:

"Madre mía, Hasta donde va a llegar la estupidez humana", "Cuanta estupidez. Se habrán dicho el 'Sí quiero'", "Madre de Dios !!", "Qué sacrilegio", "Pa cagarse!" o "No lo puedo creer dos colegas perdiendo el tiempo, creo será un montaje sino sin palabra".

De un vistazo comprobamos que la noticia de Alerta Digital rezuma cuanto menos desprecio, pero también un desconocimiento absoluto sobre el tema o bien una omisión deliberada de lo realmente acaecido en Lorca en enero de 2019, donde efectivamente fueron casados dos perros.

Pero lo peor no es que se tomasen lo ocurrido a pitorreo, sino que ese presunto medio de comunicación, donde se supone que han de contrastar sus informaciones, como en todos, en ningún momento cuentan el motivo real por el cual se celebró esa ceremonia perruna, que no era otro que satisfacer los deseos de una niña de Lorca llamada Vanesa, que sufre parálisis cerebral y estaba ilusionada con que se diera ese enlace entre dos perros policías, a los que conocía bien tras haber tenido la posibilidad de visitarlos.