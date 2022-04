La denuncia por fraude fiscal que no imputa a Zapatero y Delgado

Se ve en las redes sociales desde hace unos días, sobre todo en Twitter y Facebook pero también en WhatsApp y Telegram -que aunque es rusa no para de crecer-, una desinformación que igualmente ha recreado alguno de esos pseudomedios que acostumbran a secundar lo que sea si va en contra del Gobierno "socialcomunista" y/o a favor de Vox y de su entorno. Se dice y se intenta justificar ahora en esos foros que existe, como mínimo, una "denuncia por fraude fiscal contra Zapatero y Dolores Delgado": "La Audiencia Nacional de Madrid imputa al ex presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, y la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, por blanqueo de capitales y fraude fiscal". Y muchos de los que comparten la idea se han inspirado, sin duda, en una web que viene mucho por Bulocracia porque acumula bulos y los cuentan como si de verdad se los creyeran. Se trata de El Diestro, esa web básica que se vende como "diario referente de la derecha española", aunque la derecha se le queda corta.

Bajo el título "Hola, Antonio: La Audiencia Nacional investiga los millones de Zapatero y Dolores Delgado", -Antonio es como llaman ahora a Pedro Sánchez en esos ambientes-, esta gente trata de sustentar una noticia falsa en lo que dicen unos aparentes amiguetes suyos constituidos bajo el nombre de Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap), entidad de la que incluso ofrecen sus estatutos, como si le interesaran a alguien:

"El juzgado central de instrucción nº 6 notifica hoy mismo -11 de abril- a ACODAP, mediante un Auto, el inicio de las investigaciones penales que se siguen como Diligencias Previas 28/2022, en donde Zapatero y Delgado aparecen denunciados por los delitos de fraude fiscal, evasión y blanqueo de capitales, cometidos a través de la supuesta cuenta de Panamá".

Luego lo condicionan todo al mencionar que "la nota que habría dirigido Zapatero a Delgado se expresaría en estos términos": "A la atención de Dolores Delgado. Mi buena amiga, comunicarte que ya he pasado tu número de cuenta y en breve tendrás ingresada en ella la cantidad acordada. Saludos". Y aseguran que esto "puede leerse en una nota supuestamente remitida por Zapatero a la fiscal general del Estado". Eso 'habría' propiciado que "Acodap lo denuncie "ante la Audiencia Nacional como delito de "blanqueo de capitales"".

Para completar el notición señalan también que "la responsable máxima de la FGE habría recibido diversos ingresos de 150.000 dólares cada uno, hasta superar los 3 millones de dólares, en una cuenta de la entidad Banistmo de Panamá, el conocido paraíso fiscal", información que 'desarrollan' implicando a más gente:

"La copia de los manuscritos llegados a manos del juez Presencia comienzan con una nota explicativa: "Cartas entre Zapatero y Patrick McDowell sobre la sustitución de José Mª Mena Álvarez y precio pagado a la sustituta, la fiscal general del Estado Dolores Delgado".

Para terminar ya venden lo que es a su juicio Acodap, "la asociación que lucha contra la corrupción liderada por el juez Fernando Presencia", que pone también como fundador a Fernando Jabonero Orasio, exportavoz socialista en el Ayuntamiento de Pastrana (Guadalajara), y que "ha denunciado estos hechos aportando las copias de las supuestas notas manuscritas, así como los números de cuenta del Banistmo con los ingresos realizados en ella", porque "la denuncia tiene por objeto exigir que se investigue a fondo todo este enrevesado y comprometedor asunto".

Tal para cual El Diestro y Acodap. Si entramos en la página de esta asociación que dice que tiene como objetivo luchar contra la corrupción, porque "la corrupción en España se ha convertido ya en un problema endémico", lo primero que nos regala irremediablemente esta "entidad sin ánimo de lucro" es su prioridad de pedir dinero, y para ello ponen bien grande un número de IBAN. No se sabe de qué va la web, pero te reciben así:

"NECESITAMOS DONACIONES. IBAN ES... Ayúdanos a apoyar al juez Presencia, un juez valiente que consiguió la dación en pago para los desahuciados. Venció a los bancos y no se lo perdonaron, ahora van a por él y a por su familia".

Haciendo gala del victimismo habitual, cuentan lo maravilloso que es este exjuez que lidera la asociación y lo mal que le han tratado. En todo caso, a los que no gocen de buena memoria recordarles que Fernando Presencia Crespo es un exmagistrado de los juzgados de Talavera de la Reina (Toledo) -hasta 2012 en el juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia- que fue expulsado de la carrera judicial y condenado en varias causas. En 2016 fue inhabilitado de su cargo durante diez años por un delito de prevaricación y en 2018 se le volvieron a imponer otros diez años de condena.

Desde su inhabilitación, Presencia se vale de esa asociación para arremeter contra políticos, fiscales y jueces. Si el exmagistrado sigue tan activo aunque sea a través de webs de medio pelo es porque se declaró ilegal la firmeza de la segunda inhabilitación, que además anulaba la primera, pero su credibilidad cuaja solo en los sectores que se agarran a quien sea que no comulgue con el Gobierno actual de "Antonio".

Ni imputados ni investigados

Acodap desinforma, los palmeros lo difunden y una multitud de crédulos afines lo comparte en masa. "Zapatero y Delgado fueron "imputados" por delitos de fraude fiscal, evasión y blanqueo de capitales, cometidos a través de una supuesta cuenta bancaria millonaria en Panamá", dice la organización anticorrupción, que aporta la imagen de un auto de diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid con fecha del 8 de abril de 2022.

Pero a pesar de que Acodap ha anunciado a bombo y platillo que Zapatero y Dolores Delgado han sido "imputados", nunca lo han sido. Una denuncia puede admitirse a trámite y no pasar de ahí, como es el caso, con los cual tampoco pueden existir "imputados". De hecho, la fiscalía aseguró el 19 de abril a AFP que "la denuncia está archivada por absoluta carencia de indicios de realidad" y además "los citados nunca estuvieron imputados, ni siquiera investigados".

Lo cierto es que esa denuncia de Acodap llega a la fiscalía como quien deja algo en el buzón de forma anónima. Pese a ello la denuncia se admite a trámite, pero luego de archiva porque no le encuentran sentido y tampoco le dan credibilidad a una asociación que ya conocen por sus "presuntas denuncias" anónimas contra miembros del Gobierno y jueces. Efectivamente, existe, se tiene constancia, de una denuncia extraña por fraude fiscal contra Zapatero y Delgado que, aunque inicialmente pudiera ser admitida a trámite, no imputa a ninguno de los dos y se acabó desestimando por incoherente. Así que "la Audiencia Nacional" no "investiga los millones de Zapatero y Dolores Delgado".