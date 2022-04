Vuelve a 'morir' Kiko Matamoros

La nueva edición del programa de televisión Supervivientes ya le estaba dando buenos resultados de audiencia a Telecinco; no como hace años, aunque suficientes para conseguir un 21% en su estreno el 14 de abril, con 2.308.000 espectadores. Pero como sigan así, seguro que van a más.

El concurso consiste en dejar en un paraje playero-selvático de Honduras a algunos personajes cotidianos de la cadena y paralelos a ver qué pasa, y desde España los habituales comentan y hacen algún paripé de prueba para no ser menos que los de allí. Se supone que los riesgos, de haberlos, estarían donde han soltado a los participantes y no en el plató, pero es cierto, hemos tenido que comprobarlo porque no dábamos crédito: aunque Belén Esteban pensaba que se había roto un tobillo, la tertuliana se fracturó la tibia y el peroné en directo tratando de hacer en precario una 'prueba' absurda que de antemano se veía que no iba a salir bien.

Al lado de Lydia Lozano, la Esteban debía subirse a una caja, agarrarse a una barra y aguantar con los pies en el aire. Pero la teoría se tradujo en accidente. Estaba la mujer más preocupada de que no se le vieran las bragas que de otra cosa y al final que se le vieran fue lo de menos. Trabajar en un programa que se llama Sálvame y romperte la tibia y el peroné en otro de nombre Supervivientes no tiene parangón. En fin, Telecinco. Le sacarán partido a la desgracia.

Lo cierto es que Belén Esteban tuvo un accidente televisivo que le costará, según un parte de Jorge Javier Vázquez, quedarse "fuera del programa entre seis y ocho semanas más o menos". Se pierde seguro el resto de la Liga. Pero es que tras confirmarse la lesión, otra noticia sorprendente sobre un participante en Supervivientes nos asaltó en esa página de Facebook llamado FJL en defensa de España -"FJL" por Federico Jiménez Losantos-, cliente habitual de esta casa. Se trataba de otra presunta desgracia, aunque mucho más grave que las fracturas reales de Belén Esteban:

"Fallece a los 65 años Kiko Matamoros mientras concursada en el reality de Honduras".

Tenía poco sustento de antemano este "TRÁGICO FINAL", pero había que intentarlo. Se ve que aprovechando el éxito de audiencia del programa y un accidente laboral en directo, alguien pensó que había llegado el día de alcanzar su momento de gloria. Así que este martes, en pleno Manchester City-Real Madrid, 'mató' a Kiko Matamoros en un foro de Facebook de más allá de la derecha.

Pero lo mató mal y poco y, a falta de más argumentos, lo adornó con un enlace de YouTube a un vídeo horrible de parloteo que se titula "Kiko Matamoros ABANDONA Supervivientes 2022".

Kiko Matamoros no se ha muerto, ahí sigue, aunque comprobándolo vemos que ya le habían 'matado' otras veces. Se anunció su fallecimiento en una falsa portada de Lecturas que recorrió las redes sociales y también lo hizo 12Minutos, "noticias de última hora del ano 2059", en agosto de 2020: "Fallece Kiko Matamoros tras complicaciones en una operación". Pero ya se advertía que "Este es un sitio web satírico. No lo tomes en serio. Es una broma".

Un año después, Matamoros anunciaba él mismo su muerte, que le había "pillado por sorpresa" y prometía "seguir informando" desde "el otro lado".

El televisivo aportaba en su cuenta de Instagram una imagen con el título "ADIÓS KIKO MATAMOROS" y comentaba que "Lamentablemente parece ser que he fallecido y no me he dado ni puta cuenta. Ya os iré contando cómo son las cosas en el más allá".

Y ahora otra vez con ocasión de Supervivientes. Hay personajes públicos a los que se les 'mata' más que a otros, pero 'matar' a Kiko Matamoros es siempre una noticia falsa y ya no es noticia. De todas formas, en estos sectores cualquier cosa es hablar por hablar, y venga a hablar. Le 'matarán' más veces.