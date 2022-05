La camiseta mundialista de Japón no lucirá dibujos manga

La selección de fútbol de Japón logró clasificarse para el Mundial de Catar el pasado mes de marzo, después de derrotar a Australia en Sidney por 0-2 con goles de Karou Mitouma cuando al partido agonizaba, en los minutos 89 y 94. La alegría se desató en todo Japón con el meritorio y emocionante pase de su combinado nacional, pero no tanto como para apostar por una equipación repleta de dibujos manga en la próxima cita mundialista, que además por primera vez será en el mes de diciembre.

Es lo que podemos ver en Internet y en las redes sociales. Docenas de tiendas online tienen en sus escaparates una presunta prenda futbolera de la selección nipona con esas características y se dice de ella que es la "Camiseta de la equipación de la selección Japonesa para la temporada 21-22":

"Es una edición especial conmemorativa también para los seguidores del manga Japonés, donde podréis ver Oliver y Benji , Doraemon , Inuyasha , One Peace etc... Tejido ligero y transpirable con inserciones en malla. ¡Una edición especial que no puedes dejar escapar! ¡Añade ya a tu carrito la Camiseta Japón 21-22 Edición Especial y no esperes más!".

Parece que este reclamo ha provocado que en las redes sociales mucha gente dé por hecho que esa "edición especial" va a ser la elástica oficial de Japón en Catar, cuando no es así: "La camisa de Japón para el mundial de Qatar es espectacular".

Lo cierto es que esa camiseta no es oficial y por ello no la lucirá la selección japonesa ni en el Mundial ni en ningún otro partido. Ni siquiera es Adidas, aunque luzca su logo, y se aprecia a simple vista porque en los hombres hay dos rayas blancas, no tres, que son uno de los distintivos de la marca. En este vídeo os la enseñan y alimentan el bulo desde Perú.

Aunque la camiseta manga lleva en Internet desde finales de enero, con Japón aún sin haberse clasificado para el Mundial, se trata de una prenda por la que ha apostado un diseñador sin escrúpulos y que se ve respaldada por distintas tiendas online sin complejos. Si te gusta, la puedes comprar en Internet desde apenas 20 euros, y siempre será una camiseta de fútbol falseada, como existen cientos en tiendas tan populares como Aliexpress. Adidas no puede haberla firmado porque no es uno de sus productos, aunque ahí figura su logo, que es rojo en algunos casos y blanco en otros, pero también existen otras sin escudo ni referencia alguna a la marca.

Esa camiseta no tiene nada que ver con la Federación Japonesa de Fútbol ni con Adidas, que es la marca que viste al conjunto nipón. Japón no la ha llevado "en algunos partidos de clasificación", como también se dice en las redes sociales. La equipación de Japón en el próximo Mundial no se ha desvelado y está por presentarse, aunque promete no diferenciarse mucho de las que ha venido utilizando últimamente: camiseta y medias estampadas en tono azul claro y pantalón azul oscuro en la primera, y camiseta y pantalones blancos con medias rojas en la segunda.

La última camiseta oficial de Japón se parece un poco a las de los dibujos manga, sobre todo desde lejos, pero no lleva ilustraciones. Tienen los mismos colores y la de los dibujos japoneses a la mayoría le parece bonita aunque sea del todo falsa. Por eso no se la veremos puesta a los futbolistas de la selección del País del Sol Naciente, pero se vende sin problemas y a buen ritmo y gusta hasta el punto de quedar algunas veces agotada temporalmente.

Hay otras remeras en las tiendas de Internet con claras alusiones al manga que, con un escudo y un logo, podrían pasar igualmente por grandes innovaciones oficiales que nunca van a darse. Los grandes portales asiáticos dan fe de que se pueden encontrar montones de camisetas falsas de cualquier club o selección del mundo e inventos textiles deportivos varios a precios populares, y de que algunas de ellos, lejos de ser originales, son raros, raros.