Timos primaverales por email: del "Banco Carrefour" a la "Policía Federal"

Aunque pueden bombardearnos con señuelos fraudulentos durante todo el año, determinados meses son más propicios para este tipo de comunicaciones. El periodo estrella llega al aproximarse la Navidad, pero cuando el verano asoma ocurre prácticamente lo mismo y el viejo correo electrónico continúa siendo un buen soporte para albergar timos, también los primaverales, que aparecen en la bandeja de entrada casi siempre disfrazados de algún asunto que en teoría es importante.

En un solo dos día, el correo de quien les comenta esto ha recibido hasta cuatro emails que rezuman solemnidad y son del todo fraudulentos, y ninguno de ellos se ha alojado en el spam.

"Alerta !" del "Banco Carrefour"

Por un lado está la presunta "Alerta !" del "Banco Carrefour", que llega con "número de cliente", no entiende de signos de ortográficos y le recuerda a un "estimado cliente" al que no conocen que "a partir del 10/05/2022, no podrá utilizar su tarjeta si no ha activado el nuevo sistema garantiza mayor seguridad en sus operaciones Activa ahora para leer : Iniciar sesión".

Va camino de clásico, aunque se desmonta fácil si no tienes relación comercial alguna con Carrefour, pero si la tienes y/o la duda te asalta demasiado, basta con darle a "responder" al email sin llegar a hacerlo. Así puedes conocer la dirección desde la cual te mandan el correo, que en este caso es RANDOOM_789456@student.moringaschool.com. A simple vista, esa cuenta que supuestamente tendría que identificar a Carrefour tiene tanto que ver con la compañía francesa como un rinoceronte y un botijo. Además, hablan del 10 de mayo, pero su "Alerta !" por email llegó más tarde. Cachis.

Más cansino que un email falso de "La Caixa"

Otro de los fraudes que se acumulan en el email surge presuntamente de parte de una de las entidades más suplantadas de España, La Caixa. El asunto es similar al de Carrefour e igual de fraudulento. Nos dicen que "Apartir -todo junto- del 15/05/2022 No puedes utilizar su Tarjeta. Tienes que activar la nuevo sistema de seguridad web". Como es habitual hablan de tú y de usted a un tiempo incluso en la misma frase.

Este es de esos timos que buscan datos y para ello te piden que pulses "Activa ahora", Así funcionará "el nuevo sistema de seguridad" y luego te enviarán "un SMS a su número de móvil con un código de seguridad". Se trata del clásico timo con la clásica compañía suplantada. Quizás por ello te dicen al final lo de "Gracias por no responder a este mensaje, no tendrá que responder". Y es que si le das a responder, la dirección, como en el caso del timo que habla por Carrefour, delata a los autores de la patraña, ya que el correo gmai.donald34@chello.at no puede ser de La Caixa ni de lejos.

"McAfee" y tu "membresía"

El siguiente timo en la bandeja del email dice que habla por boca de "McAfee", esa marca de antivirus habitual. Parece más creíble que otros pero lo echa para atrás de primeras que todo el correo está escrito mayúsculas. Comentan que tu "SU MEMBRESÍA ¡HA TERMINADO! y te recomiendan "ENCARECIDAMENTE" renovarla. Para ello tienes que darle a "ACTIVAR RENOVACIÓN AUTOMÁTICA" y gozarás de una "Prueba gratuita de 20 días", esta vez en minúsculas. Pero, ¿no se trataba de renovar la "membresía"?, ¿a qué viene una "prueba gratuita" de algo que ya conoces?

No lo saben ni ellos, aunque retomando la práctica más sencilla para identificar estos correos, darle a responder sin llegar a hacerlo, nos sale que este email nos lo envía editor@cohenco.fr. Está claro que no los de McAfee los que te escriben.

La "POLICÍA FEDERAL" y su "acusación contra ti"

Por último, este otro email se supone que te lo manda la "POLICÍA FEDERAL" y se posa en tu correo alertándote de una "acusación contra ti". En el email el único texto que figura es "Por favor lea el documento adjunto". No debe hacerse porque para qué, ¿qué te va a aportar un presunto comunicado de la "POLICÍA FEDERAL", si en España no hay de eso? Mira que hay cuerpos policiales en nuestro país, pero tirar precisamente por la "POLICÍA FEDERAL" cuando España no es un Estado federal es no pensar mucho, pero si cuela...

No es necesario leer el documento adjunto y a veces es incluso peligroso abrir adjuntos, pero si quieres saber de qué va el asunto, puedes clicar en la opción "visualizar" para echarle un ojo sin abrirlo. Lo que quieren son datos hasta llegar a los de tu tarjeta bancaria y para ello se valen de coacciones y amenazas. Es el clásico email "A SU ATENCIÓN", que delata que es aleatorio que te haya llegado a ti, en el que citan presuntas normas legales para comunicarte -juntando palabras sin espacio entre ellas- que eso es una "Citaciónnecesaria para unainvestigaciónjudicial (interpol)" porque te han pillado "unaincautacióninformática de la Ciberinfiltración para

Pornografíainfantil - Pedofilia - Exhibicionismo - Ciberpornografía - Tráficosexual". Necesitan tus datos para que puedas pagar "75.000 euros" por tu delito o delitos, pero, ojo, porque también es posible que hayas "cometidounaagresiónsexual o unaviolación a través de Internet" Casi nada.

" Véronique Bechu" quiere tus datos

Ya habíamos hablado de ese tipo de coacciones en Bulocracia, que suelen incluirse en eso que se conoce como "sextorsión", aunque son más habituales las comunicaciones que citan que te han pillado viendo porno y "masturbándote" frente a la cámara del ordenador, te han grabado y quieren dinero por no hacer públicas las imágenes.

No importa, este nuevo email de la "POLICÍA FEDERAL" que incluye un timo sacacuartos es simplemente absurdo y obviamente no lo manda tampoco Interpol. Te lo envían desde el correo veronique.bechu225@gmail.com, que suena poco policial aunque sea la misma persona que firma el email: "capitán de policía(INTERPOL)Véronique Bechu".

Hay cientos de timos que llegan por email con toda clase de temáticas. La mayoría de ellos son fáciles de localizar y también es sencillo identificar la dirección fraudulenta, que ha de ser el primer paso sobre todo porque suele ser definitivo. En todo caso, lo de siempre: si te asalta la duda, siempre puedes contrastar lo que te cuentan a través de los canales oficiales de las empresas que se citan.