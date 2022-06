El tuit falso de Echenique sobre El Real Madrid y Franco

En ese foro de Facebook llamado FJL en defensa de España, donde Franco, Vox y paralelos son venerados a diario mientras se despotrica sobre la izquierda "socialcomunista", uno de sus asiduos publicó el pasado domingo un presunto tuit de Pablo Echenique en el que el portavoz de Podemos se referiría a la final de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, que el equipo español ganó el día anterior por 0-1 para lograr su título número catorce.

"La (ultra)derecha celebrando que el Real Madrid gane la Champions League como con Franco. Hay cosas que en España nunca cambian".

Este presunto tuit de Echenique, además de muy tonto, es del todo falso. No lo encontraremos en el Twitter del político de Podemos porque jamás lo difundió. Al margen de su contenido, se aprecia que no es auténtico en la dirección, que es @PabloEchenlque en lugar de @PabloEchenique. Hay una "l" minúscula en lugar de una "i" y, en todo caso, la verdadera cuenta de Echenique luce el tic blanco sobre azul de verificado junto al nombre.

Esa suele ser la pauta habitual a la hora de falsear tuit y lanzarlos en otras redes sociales, como Facebook: valerse de cuentas que se venden como parodia y que acostumbran a no durar, en las que la dirección varía tan poco que es casi inapreciable, o bien utilizar la captura de un tuit real para después modificarlo a demanda y compartirlo como imagen.

En este caso, el tuit procede de una cuenta de Twitter que dice ser parodia, "ParODIO", en este caso. La crearon en abril de este año, tiene más de 4.000 seguidores y solo sigue a una persona: al genuino Pablo Echenique. Está activa, aunque otra con la misma dirección aparece como "cuenta suspendida", como tantas de las que usan los propagadores de bulos para suplantar a los que consideran sus enemigos y atribuirles cuestiones que no son suyas.

La cuenta que suplanta a Echenique, aunque dice ser parodia, sobre todo apesta a facherío. Utiliza las mismas fotos de perfil que la auténtica, pero las diferencias son notables. Echenique se presenta en su perfil como "Científico del @CSIC. Secr. de Programa de @PODEMOS. Portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos-ECP-GeC. ¡Sí se puede!", mientras que en la cuenta falsa incluyen comentarios despectivos inspirados en la descripción del portavoz del partido morado: "Científico del @CASI. Secr. de Programa de @POTEMOS. Portahez del grupo parlamentario Unidad Podemos JODER-España. Parodiando".

La imagen de este tuit falso se difundió en Facebook acompañada del comentario "No da para más", que ha dado pie hasta el momento a más de 50 comentarios a cual más ofensivo, como "D. Pablo, debe vd tratarse la minusvalía mental", "A este mal cocinao ponerle con el motocarro bajando los Pirineos sin frenos sera la felicidad completa", "Para yá esperpento de la naturaleza", "Micromachin parlante", "Puto anormal", "Idiota que eres un idiota lárgate a tu país mal vicho", "Se busca él solito que le hagan ESTOS comentarios,porque no sirve ni PARA TACOS DE ESCOPETA....pobre desgracia..", "Eres un puto cerdo vete a Argentina de dónde no debiste salir nunca pedazo cabron solo tienes maldad en tu asquerosa cabeza" o "El Real Madrid lo único que a hecho en toda su historia es dar gloria a Madrid y a España , y tu intentas quitársela con tus manifestaciones nefastas y fuera de lugar , vete a tú país y deja en paz a el Real Madrid y a España".

Lo de siempre: uno lanza un bulo, la audiencia lo asimila encantada, lo hace suyo sin más y ya tienen excusa todos para despotricar a sus anchas. Pasa ahora con este tuit falso de Echenique, pero es la pauta habitual con cualquier personaje del otro bando, como hemos visto en otras ocasiones.

Este nuevo bulo que trata de desacreditar a Pablo Echenique con la percha de la final de la Champions,a simple vista solo le resultaría creíble a los muy crédulos. A pesar de ser argentino de nacimiento, Echenique no acostumbra a prodigarse en comentarios futboleros. En 2019, le hicieron protagonista de un equipo madrileño de fútbol cuando un conjunto de la localidad de Las Rozas decidió ponerse el nombre de "Elche Nike F.C." para participar en la liga municipal de fútbol 7. Aunque inicialmente se inscribió con otro nombre "por si le pudiera resultar ofensivo a Echenique", el también secretario de Acción de Gobierno de Podemos aplaudió la iniciativa con la promesa añadida de que iría a ver jugar al equipo.