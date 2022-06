Otra "cuenta parodia" que desinforma en nombre de El Mundo

Proliferan cada vez más en las redes sociales, especialmente en Twitter, eso que llaman cuentas parodia quienes las crean. En realidad son suplantaciones más o menos burdas de medios de comunicación, perfiles de políticos varios o lo que haga falta, dirigidas a que esa legión de personas que se lo creen todo cuando ven lo que les gusta y jamás se cuestionan si es verídico o no. Si está en el foro adecuado, es suficiente para hacer suya cualquier patraña.

Hemos visto multitud de ejemplos de estas prácticas y, sin ir más lejos, hablábamos de algo similar en la entrada anterior de Bulocracia, con esa "cuenta parodia" inspirada en Pablo Echenique que le atribuía un tuit inventado sobre el Real Madrid y Franco.

Ahora, uno de esos perfiles que se crean en Twitter como churros y que dice ser una cuenta parodia, esta vez del diario El Mundo, nos regala un nuevo argumento falso que, como siempre, ha acabado viéndose más en Facebook que en la propia red del pajarito, donde fue difundido originalmente el 24 de mayo y relanzado después por numerosos internautas.

"Polémicas declaraciones de una asesora de Irene Montero: "debemos dar la nacionalidad a todos los inmigrantes para evitar el racismo que producen las noticias de violaciones a manos de extranjeros".

Esa cuenta de Twitter que imita a la del diario El Mundo afirma que es "tan parodia de periódico como el original" y añade "Arriba, España". La cuenta oficial de El Mundo está verificada y su contacto es @elmundoes, mientras que la que dice ser parodia no tiene verificación y su dirección es @eI_mundo_es. Pero no importa, porque quienes comentan sus cosas no se fijan en eso. Fue creada en julio de 2021 y ahí sigue desinformando y propiciando comentarios que rezuman desprecio y odio, aunque de "la asesora" que mencionan no citen ni el nombre y tampoco de dónde se sacan la foto y las declaraciones que le atribuyen.

El objetivo de esta publicación enchufada inicialmente en Twitter y recreada en Facebook era crear polémica y crispación, y eso lo han logrado una vez más, como queda claro en los comentarios: "Falta está esta de magrebies en su casa", "Magnifica idea. Así todas las violaciones las cometen españoles... Genial!", "Lástima que no sea ella una de las víctimas"...

Lo cierto es que esas declaraciones solo existen en la cuenta que imita a El Mundo. No hay ni rastro de ellas en ningún otro sitio porque obviamente se las han inventado con la intención de confundir a la audiencia. Pero lo más curioso es comprobar quién es de verdad la mujer que aparece en el compartido.

Se han ido bien lejos a buscar a esa "asesora de Irene Montero" que presuntamente habla por la militante de Podemos. Y es que la de la foto es la laborista Yvette D'Ath, "ministra de Sanidad" del estado australiano de Queensland desde diciembre de 2017.

La foto que se usa en este bulo es de Getty Images y corresponde a un acto celebrado el 15 de noviembre de 2021 en en Burleigh Heads, Australia, en el que D'Ath pedía, entre otras cosas, vacunas gratuitas contra la Covid-19 para todos los ciudadanos.

Este bulo es como el de "la prometedora carrera en Harvard" del actor porno internacional de origen manchego Jordi El Niño Polla, que vimos hace cuatro años, pero ese al menos podía resultar gracioso y este es tontísimo.