Ven catalanes donde había bretones

"Francia no está para bromas con los nacionalistas vascos y catalanes. La Selectividad en toda Francia debe hacerse en francés y con el mismo nivel y no con 17 niveles diferentes, para puntuar con homogeneidad y equidad a todos. Quien se niegue, 0 puntos. Igualito que en España".

Al margen de que no se cite el catalán en toda la noticia de Le Parisien, el texto habla de estudiantes que han completado todo el ciclo escolar en bretón o euskera, que se quejan de que no se les permita hacer las pruebas tras completar la secundaria en esas lenguas y haberlo solicitado: "Si todo nuestro programa escolar está en bretón, no es lógico que nos impidan hacer las pruebas en bretón".

Efectivamente, entonces hubo alumnos que recibieron un cero por hacer sus exámenes en bretón y euskera, ya que "la evaluación tiene en cuenta solo las partes escritas en francés". Aunque no está el catalán, se quedan con la 'esencia' de hacer las pruebas en el mismo idioma, cosa que no ocurre en España.

También es cierto que Francia quiere "proteger el tercer idioma más hablado del mundo" y es en lo que se ampara para que la única lengua oficial de la República Francesa sea el francés. No hay lenguas cooficiales en la Constitución del país vecino, donde más de dos millones de personas tiene como primera lengua el criollo, otras tantos hablan occitano, unos 700.000 se expresan en alsaciano y unos 250.000 lo hacen en bretón, pero también se habla euskera, corso, flamenco y se puede escuchar catalán en el departamento francés de los Pirineos Orientales o Cataluña Norte.

El mensaje de las redes sociales tiene de cierto que la noticia lo era hace cuatro años, aunque ellos hablan de la selectividad y el catalán en España y no de una prueba similar en Francia, del bretón y del vasco. En cuanto a que "Francia no está para bromas con los nacionalistas vascos y catalanes", la noticia tampoco alude al "nacionalismo" y menos al catalán.

Los franceses son poco bromistas

Seguro que hay noticias que le iban mejor a Convivencia Cívica Catalana como percha, pero esta les encanta. Es una noticia de temporada que han hecho suya, y eso que habla de otra cosa.

También les encanta decir que "los franceses no están para bromas". No lo están nunca y lo mencionan en otras de sus noticias: "Los franceses no están para bromas con el separatismo catalán. La estelada, prohibida en el Estadio Nacional de Francia, en París". Es escuchar "Francia" y fruncir el ceño. Francia es un país poco bromista, según esta gente, y por eso los franceses nunca están para bromas.