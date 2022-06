Los bulos de Olona

Macarena Olona miente. Lo hace habitualmente y lanza bulos al mundo que comenta con su no menos habitual soberbia. La penúltima de la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía es escandalosa, toda una manipulación en directo en Canal Sur, la cadena que quiere cerrar porque no le gusta.

En pleno debate de los candidatos, la ultraderechista le mostró al popular Juanma Moreno un presunto libro de texto que "se enseña en los colegios públicos y en los concertados" de Andalucía y al que "solo" tienen acceso "familias que no pueden pagar colegios" privados. La alicantina se lo enseño a Moreno a pidiéndole que mirara él porque a ella le daba "pudor" y completó el cuadro planteándole al candidato del PP qué haría "si a sus hijos se le acerca un hombre en un parque y le habla de la masturbación".

Todo un paripé de una mujer que presume en su cuenta de Twitter de ser "granaína de adopción", y por lo tanto "malafollá", porque consiguió empadronarse en Salobreña. Hubiera sido interesante preguntarle en el debate cuestiones al margen de la política tan simples como qué es Lobres, cómo se llega a Molvízar, si en Salobreña queda caña de azúcar, que mencione un buen sitio para comer en La Caleta o que ubique el Parque de los Patos. Así podríamos comprobar sus conocimientos sobre este bello pueblo de la Costa Tropical de Granada donde se supone que reside pero que aparentemente solo usa para poder postularse a la Junta.

De hecho, Olona declaró el 20 de mayo en Decisión Radio de Sevilla que las informaciones sobre su "presunto empadronamiento fraudulento en Salobreña" son un "bulo", y además "obra del binomio formado por el Partido Popular y el PSOE".

El caso es que el librito que Olona le mostró a Moreno luce bien grande el conocido sello del Ayuntamiento de Sevilla con su No&DO, y no es un libro destinado a los colegios públicos y concertados, sino una publicación del consistorio sevillano que sirve de soporte para un programa concreto de educación afectiva y sexual. A la candidata de Vox le daba "pudor" verlo, no enseñarlo, pero no le dio ningún pudor mentir al poner un ejemplo falso y manipulado a demanda que además solo menciona en dos ocasiones la masturbación.

Es escandaloso, pero aunque parezca increíble Macarena Olona ha puesto el listón aún más alto en otro bulo de campaña todavía más escandaloso, siempre en línea con lo que es Vox y sus gentes. Se trata de un vídeo falso de 45 segundos en el que la "granaína de adopción" habla con un presunto votante del Partido Popular, afiliado desde hace "más de 20 años", que está tan descontento que acaba rompiendo el carné de la formación que preside Alberto Núñez Feijóo.

Pero el hombre que aparece en las imágenes, según ha comprobado El Español, responde al nombre de José Antonio García Cuestas y, "aunque sí fue militante del Partido Popular en el pasado, lleva colaborando con Vox desde 2019 y pertenece a su agrupación de Sevilla". El diario añade que "se le pudo ver entrando y saliendo del despacho de los concejales de Vox, Adrián Trashorras y Teresa Terry, y acompañándolos a la sala" en el transcurso del "último pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas, el 27 de mayo", y cita a fuentes de este consistorio sevillano para asegurar que García Cuestas "incluso estuvo pegando carteles en las elecciones de 2019, no es algo que haya mantenido en secreto".

Un supuesto encuentro fortuito durante un paseo por un mercadillo de Dos Hermanas que es una farsa en toda regla, una película de ciencia ficción orquestada y aireada por Vox en todas sus redes sociales con el único objetivo de engañar a la audiencia para lograr votos. Otro bulo de la formación ultraderechista y de Macarena Olona que, por otra parte, cada vez luce una piel más morena y un pelo más negro en su afán por parecer 'más andaluza'. Lo más alucinante es que la diputada de Vox difundió el vídeo en su cuenta de Twitter el 8 de junio con este comentario:

"En este vídeo tenéis la explicación de todos los ataques y bulos contra la candidatura de @vox_es. La calle ruge. Y el grito que se escucha es: #CambioReal. Adelante, #Andalucia. Ni un paso atrás. Sus insultos son galones en nuestro pecho".

Efectivamente, ahí está la explicación contra la candidatura de Vox. Hablan de "bulos" contra ellos y para 'desmentirlos' han fabricado uno, uno más. Ya canta que esta mujer pueda ser asidua de un mercadillo de Dos hermanas, pero que casualmente se encuentre a la persona adecuada ya es digno del guion de un telefilm de los de después de comer. Además, el vídeo se rodó durante esos tres días que Olona anuncio que iba a aparcar la campaña, y no: la estaban manipulando a su gusto en Dos Hermanas.

Estos nuevos bulos de Macarena Olona y de Vox se unen a una amplia lista de falacias lanzadas desde la formación que lidera Santiago Abascal y por ella misma, como ese otro grandioso bulo aireado por Olona en abril de 2020, que ya había difundido en 2016 Juan Carlos Girauta siendo portavoz de Ciudadanos, que se refería a la supuesta fortuna de María Gabriela Chávez, hija del que fuera presidente de Venezuela Hugo Chávez.

Girauta compartió un supuesto extracto de la cuenta bancaria de Chávez con la frase "Arriba parias de la tierra, en pie famélica legión", que fue creado en una página específica para hacer memes y luego fue borrado por el exmilitante de Ciudadanos. Incluso lo desmintió el partido naranja, pero esa circunstancia no impidió que Macarena Olona resucitara el bulo hace en una entrevista hace dos años: "Recordemos que la hija de Chávez vive actualmente en Nueva York con, según publicó Forbes, más de 3.000 millones de dólares".

Lo mejor es que Olona se pasa el día acusando a sus adversarios políticos de lanzar bulos, pero no tiene complejos a la hora de difundirlos ella, y en campaña electoral, para convencer. Se ve que no hay como creerte tus propias falacias para espetarlas convencido, convencida en este caso.