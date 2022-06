Iluminados que pronostican recortes del 30% o 40% en las pensiones y "rebajas salariales a FUNCIONARIOS BÍBLICOS"

Recorre las redes sociales un bulo convertido en cadena que presuntamente nos alerta de "una rebaja" inminente de la cuantía de las pensiones, que podría ser de "entre un 30% y un 40%", y para tratar de 'sustentarlo' no se pueden afirmar más sandeces. Y eso que el texto del bulo comienza con la mención de que el asunto "tiene mucha lógica", cuando no tiene ninguna. Lo reproducimos íntegro, no por su interés, sino para que se pueda apreciar bien toda la demagogia barata que rezuma:

"Necesito dinero, Es grandísimo y tiene mucha lógica.

Sacar el 25 o 30 % de pensiones pararesistir en la Moncloa

Anda por las redes.--- No tiene desperdicio — Se hizo en Grecia y pueden hacer sin repercutir en menas, subvenciones y paguitas a todo tipo a ............................ ...........

Pueden sacar dinero a LOS QUE COBRAMOS PENSIÓN FRUTO DE NUESTRO TRABAJO, ESFUERZO Y COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DURANTE AÑOS Y AÑOS.

Con esta economía hundida y este desgobierno social-comunista que hemos elegido y ellos pactado, ante la desconfianza de la U.E. les están exigiendo condiciones y garantías para el préstamo/rescate y entre otras han ofrecido rebajas salariales a FUNCIONARIOS BÍBLICOS (menos ellos, claro) y a PENSIONISTAS sobre todo

Que en estos momentos cuando ya hay políticos gobernando que dicen que los pensionistas son una carga y bueno harían en morirse, se empieza a rumorear (para ir preparándonos el cuerpo) que la rebaja estará entre un 30 o 40 % (igual que en Grecia).

Si se confirmara después de toda la vida trabajando y cotizando como desgraciados para que ahora nos vengan con la puntilla y también pidiéndonos el voto con promesas que luego nunca cumplen.

No lo podemos permitir y tenemos que pararlo antes de que sea tarde..

DIFUNDIR Y REENVIAR A TODOS LOS PENSIONISTAS Y FUTUROS. Si es una cuestión que a todos los españoles interesa conocer por si les toca vivirlo que estén avisados".

Es todo un despropósito que incluso podría parecer fruto del exceso de alcohol, porque con "lógica" no cuenta. Pero la frase que menciona que "han ofrecido rebajas salariales a FUNCIONARIOS BÍBLICOS" no tiene precio. ¡Gracias por ella! Me reído con ganas y solo puedo comentar al respecto que ¡aleluya pues!

¿Qué es un funcionario bíblico?, ¿cuánto cobran?, ¿de qué habláis? Este bulo de dimensiones "bíblicas" no tiene sentido, no se sustenta en nada y solo aporta el hedor habitual a rancio del sector que lo propaga, que habla de "menas", "paguitas", "desgobierno social-comunista", "políticos gobernando que dicen que los pensionistas son una carga y bueno harían en morirse" o rescates por parte de la UE de los que solo ellos saben.

Lo vemos en las redes sociales publicado este mes de junio, pero lo cierto es que este absurdo comunicado casero es viejo y acumula ya más de dos años de solera. Hay varias versiones que varían muy poco y es todo absolutamente falso, empezando porque existan "funcionarios bíblicos" más allá de la imaginación del creador del bulo o de su autocorrector, que incluso puede estar ya predispuesto a adivinar las palabras que más pueden gustar al artista que se ha inventado el bulo.

En todo caso, no hay previstos recortes en los salarios de los 'funcionarios públicos', no sabemos en los "bíblicos", y tampoco están contempladas rebajas en las pensiones, y mucho menos de entre "el 30% y el 40%". Se dice en el propio bulo que esto "empieza a rumorearse" y esto atiende a que cuando un bulero no tiene pruebas de nada, tira de que es un 'rumor' y en eso se apoya.

El Gobierno no va a bajar las pensiones y tampoco se lo ha pedido la Unión Europea. Ni lo iba a hacer en mayo de 2020, cuando comenzó a propagarse esta patraña, ni lo va a hacer ahora, dos años después. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la modernización de la economía española plantea reformas para "mantener el poder adquisitivo de las pensiones", no lo contrario, y esa es la principal hoja de ruta que marca el devenir de las pensiones en España, no lo que se inventa este bulo que, por el mismo precio, también apela a lo "bíblico". Amén.