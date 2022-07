La lúcida chapa que no es de Steve Jobs en su lecho de muerte

Linkedin es esa red social destinada a mantener contactos profesionales. Allí cada cual vende su moto para que otros se la compren y se estila mucho ofrecer consejos, experiencias ejemplarizantes de personas exitosas, historias de las que aprender, proverbios o lo que haga falta. Hay quienes entran en Linkedin solo para publicar este tipo de mensajes aleccionadores e inspiradores, y con eso se ganan su familla o simplemente justifican su presencia.

Ahora vemos en Linkedin un texto largo y reflexivo que se le atribuye a Steve Jobs en su lecho de muerte. El fundador y presidente ejecutivo de Apple, además de máximo accionista individual de The Walt Disney Company, falleció el 5 de octubre de 2011 a causa de un cáncer de páncreas, dejando una fortuna de más de 7.000 millones de dólares. Murió rico y por ello es carne de esos mensajes de Linkedin que nos ponen de ejemplo su carrera, su éxito y su clarividencia hasta el último suspiro.

El presunto texto de Jobs que se aporta es bastante largo y lo primero que llama la atención que alguien que se está debatiendo entre la vida y la muerte pudiera soltar tal chapa, con esa lucidez, en tales condiciones. Lo cierto es que no existe prueba alguna de que estas palabras sean del magnate estadounidense, pero ahí está, esta vez en Linkedin, para algarabía de los que no se cuestionan su veracidad y se lo creen casi todo.

"En este momento, acostado en la cama, enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y riqueza que tengo no tiene sentido frente a la muerte inminente. Tengo el dinero para contratar al mejor en la tarea que sea, pero no es posible contratar a alguien para que cargue mi enfermedad. El dinero puede conseguir todo tipo de cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede comprar: LA VIDA".

"A medida que creci me di cuenta que un reloj de $300 y uno de $3.000.000 muestran la misma hora. Que con un automovil de $ 150,000 y uno de $15.000.000 podemos llegar al mismo destino. Que un vino de $150 o uno de $1500, generan la misma "resaca". Que en una casa de 300 metros cuadrados, o en una de 3000, la soledad es la misma. La verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales, proviene del afecto que nos dan nuestros seres queridos. Entonces, espero que entiendas que cuando tienes amigos o alguien con quien hablar, ¡es la verdadera felicidad!".

El texto, al que le faltan tildes y del que no se aclara si lo pronunció Jobs o lo escribió, continúa con "cinco hechos innegables" y una "conclusión", y termina con una frase que sorprendería si la hubiese aportado el fundador de Apple, pero no es así: