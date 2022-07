La foto de 1955 de George y Lorraine McFly busca dueño

"¡Por favor ayuda! Encontré esta foto en el suelo frente a Lidl. En la página de atrás dice, "Mamá y papá, 1955". Me encantaría devolvérselo a su dueño, parece una foto apreciada. Por favor compartan para que encontremos al dueño! Gracias gracias".

Esta frase en castellano es la traducción de un texto en esloveno que se puede ver en Facebook y otras redes sociales y que se acompaña de una foto antigua de una pareja, que deja claro de primeras quiénes son esa mujer y ese hombre.

Llamarle bulo a este asunto es mucho decir. Aunque lo es, más bien parece una inocentada del 28 de diciembre. Y es que si ya existías en los años 80 o te gusta el cine estadounidense de aquellos años, seguro que no te queda ninguna duda. Si estás en esas circunstancias, este asunto más que conmovedor te parecerá cómico, porque esos de la imagen de los que se dice que se han encontrado la foto son George McFly y Lorraine Baines -luego Lorraine McFly-, dos personajes de la exitosa película de 1985 Regreso al futuro, que encarnaban los actores de Hollywood Crispin Glover y Lea Thompson.

Este 'bulo' es más bien una coña, pero no deja de ser falso lo que se cuenta. Recuerda mucho a aquella imagen del actor porno manchego Jordi El Niño Polla que se compartió en redes sociales en mayo de 2018 comentando que se trataba de un estudiante español que estaba a punto "de graduarse con honores en la Universidad de Harvard" y era "uno de los descubridores de la vacuna H1N1", o bien al que era clavado pero con la percha de la actriz de cine para adultos Mia Kalifha, de la que se decía que se llamaba "Montaña García", que era "vecina de Cáceres" y que había "ganado las Olimpiadas de Física y Química 2018". También el polifacético Emilio Aragón se ha visto en una de estas.

Esta historieta que quiere confundir la foto de una pareja de película con otra que supuestamente perdió esa instantánea en 1955 no es más que eso, un reclamo para hacer reír a costa de algún incauto. Se comparte ahora en Internet en varios idiomas y, como comentamos, al menos esta versión en español es una traducción del esloveno. Pero la broma/bulo no es nueva, como apunta el medio The Times of Israel.

Este diario israelí comentaba el asunto hace unos días en una de sus informaciones bajo el título "La broma que salió mal, muchos creen que la foto de 'Regreso al futuro' es una pareja israelí de la década de 1950". Después decía que "la broma se salió de control cuando un usuario de Facebook publicó una foto de una película, pidiendo ayuda para identificar a los sujetos, pero recuerda los esfuerzos para reunir a los judíos separados por el Holocausto y otras tragedias".

Puede que partiera originalmente de Israel esta coña marinera y puede que no. Pero el medio aporta un enlace a Facebook de junio de 2020, después del confinamiento que tanto alentó la imaginación de muchos, donde ya se difundía esta misma idea en hebreo con este otro comentario, similar a la traducción del esloveno que vemos en castellano pero con una serie de nombres y alusiones a Israel:

"Todos, necesito ayuda. Encontré esta foto en una calle de Tel Aviv", escribió Ariel Plavnik, un vendedor de turismo de 43 años de Kfar Saba, Israel, en hebreo y español en una publicación de Facebook con la fotografía. "Quiero devolver esta vieja y hermosa fotografía. Si lo compartes, ¡tal vez podamos encontrar a los propietarios! Gracias a todos".

Según contaba The Times of Israel el pasado 22 de junio, la foto "fue compartida por más de 7.000 personas" que se la creyeron solo en ese país de mayoría judía, comentando casi todos ellos lo difícil que lo habían tenido en su momento los hebreos de todo el mundo. En la versión esloveno-española en lugar de aludir a los judíos se tira de vida cotidiana y se afirma que la fotografía estaba "en el suelo frente a Lidl".

Lo cierto es que esa foto corresponde a los padres de Marty McFly, personaje que interpretaba el actor Michael J. Fox en las tres entregas de esta saga cinematográfica que arrasó en todo el mundo en los 80.

Regreso al futuro es la primera de las tres películas. La historia transcurre en 1985 y la protagonizan Marty McFly y su amigo el científico Doc, al que da vida Emmett Brown. Este crea una máquina del tiempo y Marty viaja a 1955, año en que sus padres -los de la foto- se estaban conociendo.

En definitiva, la foto que se difunde en redes sociales como de una pareja que la ha perdido y molaría devolvérsela forma parte de la película Regreso al futuro, y se utiliza para ver quién pica y echarse unas risas a su costa, pero a nivel planetario. Los que no tienen ni idea de quiénes son esos la comparten por otro motivo aparentemente más tierno, en un ejercicio más de compartir por compartir.