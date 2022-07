Donald Trump tampoco ha dicho que Begoña Gómez es transexual

Hay una corriente empeñada en afirmar que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es transexual. No se sustenta en nada o lo hace en argumentos falsos, pero lo cierto es que a Begoña Gómez la llaman "Begoño" en las redes sociales de la derecha y más allá y aportan fotos manipuladas o presuntos testimonios como el de ahora del expresidente estadounidense Donald Trump, que habría afirmado, y además a El País, que Sánchez "me dijo que ella era transexual".

Para esta gente ser transexual es lo más bajo y el hecho de que la mujer de Sánchez lo sea -que no lo es- convierte al presidente del Gobierno en un "maricón", aunque le dedican muchos más insultos homófobos, de todos los colores, y no solo desde España. Este tema ha traspasado fronteras y en Latinoamérica está a la orden del día que "Begoña Gómez es transexual", aunque no la conozcan de nada.

"EXCLUSIVA | Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, afirma que la mujer de Pedro Sánchez es transexual en una conversación telefónica", dice un texto falso que acompaña al supuesto testimonio de Trump desde una cuenta de Twitter que imita a El País para mentir descaradamente, y a la que delata su fraudulenta dirección: @el_pais_oficial. Se vende como "cuenta parodia" para tratar de curarse en salud y que no se la cierren, pero lo que asegura canta tanto que no hay quien se lo crea.

En todo caso, se ha popularizado este asunto en los sitios más críticos con Sánchez y estos tiran de todo en su objetivo de mofarse de Gómez y de Sánchez. La mujer de Pedro Sánchez no es transexual, aunque esta es una condición por la que tampoco hay que pedir perdón ni avergonzarse y menos ante intolerantes para los que las personas con orientaciones sexuales no convencionales serán siempre "enfermos", "tarados" o "viciosos", como mínimo.

En cuanto a las fotos que se comparten para tratar de probar la transexualidad de Begoña Gómez, abundan en la app FaceApp, una potente herramienta de edición que hace posible cambiar las caras de personas de diferentes imágenes y darles forma a demanda. Las fotos están todas manipuladas y basta con fijarse un poco para comprobarlo.

Es como estas dos fotografías, la primera de Begoña Gómez en una entrevista hace seis años y la segunda, en blanco y negro, una manipulación pura y dura de una imagen de ella con comentarios homófobos y absurdos de 'macho ibérico'. Y es que que alguien llame a la mujer de Sánchez "Begoño" e incluso se cree un hashtag a tal efecto hace mucha gracia en determinados ambientes donde solo conciben machos y hembras reproductivos, y a poder ser católicos y que sustenten la familia, y no otras "mariconadas".

Ponerle la cabeza de Begoña Gómez a un cuerpo con pechos y miembro viril bien marcado es otra de las prácticas que abundan, porque qué puede haber más gracioso para esta gente. Solo tenemos que observar algunos de los comentario que sugieren los hashtag "Begoño" o "BegoñoNoTieneCoñoTieneRabo" para comprobar que esta campaña orquestada contra Gómez y Sánchez es solo homofobia y odio, aunque a los palmeros que comentan les parece todo muy gracioso.