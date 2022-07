Tres maneras de estafarte este verano en nombre de La Caixa

Hemos hablado en multitud de ocasiones en Bulocracia de esos fraudes que llegan por email y que suplantan a grandes entidades para intentar darle algo de cordura a los 'argumentos' delictivos que usan en su intención de timarte. Tu banco, o quien sea, te comunica algo aparentemente importante y eso hace que tú te movilices, entres en pánico o lo que sea; o bien mantengas la calma y pases de ellos, que es lo adecuado. Porque si les hace caso, aunque sea un instante y por curiosidad, ya habrás caído en su trama y seguro que no te irá bien. Segurísimo.

También hemos comentado muchas otras veces que La Caixa es una de las entidades más suplantadas mediante esas prácticas fraudulentas que se valen del email para transmitir sus patrañas de manera habitual. Es más, La Caixa y CaixaBank están en todo lo alto del podio de firmas que han sido víctimas de suplantaciones enfocadas a convencer a inocentes usuarios del correo electrónico de toda la vida de que tienen algo pendiente y han de solucionarlo pero ya.

La Caixa y aledaños bancarios es la firma más utilizada fraudulentamente en las bandejas de entrada de los correos electrónicos españoles. La propia entidad bancaria ha prevenido de ellos en numerosas ocasiones y los bulos al respecto han sido desmentidos uno tras otro. Pero no importa, se trata de un súper banco y 'vale la pena' para los ciberdelincuentes seguir tirando de él en su intención de alcanzar lucrativos objetivos.

Lo que no es 'normal' es que te bombardeen hasta el punto de que en menos de una hora y media tu correo pueda recibir tres emails diferentes que tienen en común que hablan en balde por La Caixa. El primero a las 21:43, el segundo a las 21:49 y el tercero a las 23:12.

El email en nombre de La Caixa que da inicio a la 'serie' en realidad te lo envía "Info", cuya dirección de email es soporte234234@savorent.com, que parece identificar a un sitio rarito para buscar coches. Cuenta con logo de La Caixa, tiene el fondo naranja y parece que lo ha hecho un niño pequeño con plastidecores.

Luego te emplazan a pinchan donde pone "Conexión segura", algo que nunca debe hacerse porque siempre acabará resultando peligroso:

"Estimado Cliente,

Como parte de muestras medidas de suguridad,pantalla de regular las actividades de caixabank sevicios en linea .

Durabnt nuestra ultima comprobacion de seguridad, su cuenta fue marcado por nuestros sistemas de seguridad, A medida que nuestra politica de seguridad, hemos suspendido su cuenta.Siga el siguinte para restaurar su accesso .

Porfavor Haga clic aqui:

Conexión segura



2022 © CAIXABANK".

En este caso no pasa nada porque ya confirmamos que la trama ha quedado inutilizada y el enlace ya únicamente conduce a esto:

La ortografía, en todo caso, no es el fuerte de los artífices de este primer intento de timo por email del día en nombre de La Caixa, Tampoco del segundo y del tercero, porque el texto es el mismo. En eso coinciden. Pero en este el logo es patético y reservar los derechos de la entidad no tiene precio.

El segundo email te lo manda "Support" y su dirección delata que es otra vez soporte234234@savorent.com. El de antes escribe ahora lo mismo, pero ya sin el logo naranja, sin ninguno, y con otro enlace o el mismo a una "Conexión segura". Definitivamente el mismo, porque también conduce a la nada.

En cuanto al tercer correo electrónico, una hora y veinte después, cambia un poco. El texto es el mismo, así de lamentable, pero este email incluye el logo de La Caixa más o menos real.

La dirección desde donde llega no es la misma de los otros dos pero se parece: soporte555@savorent.com. Nada que ver con La Caixa y sí con "Savorent", que esta vez se presenta como un "almacén de alquiler de batas con sede en Yakarta, Indonesia".

Cualquier cosa. Son tres ejemplos de tres timos iguales pero con diferencias que pueden llegar a tu correo electrónico en apenas una hora y media, como es el caso, y en ningún momento se han alojado en el spam.

En el spam ahora mismo hay muchos otros asuntos fraudulentos de los que sin duda iremos hablando por su interés y volumen. Solo adelanto que me acaba de escribir al spam "Rosa Caballero" citando "¿Por qué no me respondes?", y me dice que me ha mandado sus fotos y está "esperando".

También anticipo que una tal "Mariana Pollard", personaje 'anónimo' que se pone en contacto conmigo por email desde Tailandia, asegura que "Esta es la última advertencia " y me previene de que ha "instalado un virus troyano en tus -mis- sistemas operativos disponibles en todos los dispositivos que utilizas para entrar en tus correos electrónicos". Pero no pasa nada, lo vamos hablando, que si lo obvias tampoco corre prisa.