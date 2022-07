No hay un límite para sacar dinero del cajero impuesto por "la hacienda española"

Menos mal que ningún medio habla de "corralito en cubierto" por parte de Hacienda. ¿Qué pensar de una Hacienda que bloquea hasta vuestras donaciones de 20€?".

Esta es una de las versiones que se comparten en las redes, aunque hay al menos otra mucho más larga que viene a decir lo mismo, aunque tiran más de las mayúsculas y las utilizan para alertar de "EL CORRALITO QUE VIENE", de que "NO HAY DONDE ROBAR" y "VIENEN A POR TUS PEQUEÑOS AHORROS DE TODA TU VIDA", Luego, ya en minúsculas, de sugieren sandeces varias que no hay quien justifique. Por eso citan también al "Banco Central Europeo", para ver si así se lo traga alguien. El BCE habría mencionado el "impacto «adverso e indeseable» en el estado de curso legal de los billetes en euros" y otras cuestiones:

SI YA NO PUEDEN ROBAR LAS ARCAS PÚBLICAS, POR QUE NO HAY DONDE ROBAR , VIENEN A POR TUS PEQUEÑOS AHORROS DE TODA TU VIDA, ESFUERZO DE TU TRABAJO.

LOS RICOS, NO OLVIDEMOS QUE TODOS, TODOS TIENEN SU DINERO EN PARAISOS FISCALES.

«El BCE considera desproporcionada la reducción del límite de los pagos en efectivo en operaciones en las que cualquiera de las partes actúa en calidad profesional o empresarial a 1.000«, opina el banco central, considerando que dicho tope reduce significativamente la capacidad de los pagadores para utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para elegir cómo pagar. Máxime, señala el BCE, cuando a los no residentes este límite se amplía a los 10.000 euros, por lo que realmente la medida no obedecería a una lucha contra el fraude".

Lo cierto es que por más que traten de justificarlo y apoyarse en algo, es todo falso. Hacienda no ha establecido un límite de dinero que se puede sacar del cajero y así lo ha confirmado. Ni el Gobierno de España, ni el Ministerio de Hacienda y Función Pública ni la Agencia Tributaria han establecido un "limite de 1.000 euros" o algún otro a la hora de retirar dinero de los cajeros y, además, no existía un límite de 3.000 euros que ahora se reduce a 1.000. Es todo un invento y no hay novedades al respecto de este asunto salvo las que se están inventando para difundirlas en redes sociales.

Algunas entidades bancarias sí que limitan la cantidad máxima a sacar según las circunstancias de sus clientes y, por otra parte, si quieres ponerte un límite en tu tarjeta bancaria, por la razón que sea, puedes pedírselo al banco o bien activarlo tú mismo en la mayoría de aplicaciones de banca electrónica. Pero no existe ninguna limitación ni antes ni ahora por parte de la Administración, y tampoco llegarán "en el mes de octubre" o el próximo "otoño". Todo sea para tratar de justificar el "corralito encubierto" que también mencionan porque sí.

Si citan al Banco Central Europeo es solo para intentar darle solemnidad a la patraña. El BCE en ningún momento se ha referido a límites de retirada en los cajeros. Lo más parecido, y se parece poco, es que se ha referido a un nuevo límite para pagos en efectivo, que ya no es tan nuevo. Ha pasado un año desde que en julio de 2021 se rebajara de 2.500 a 1.000 euros ese límite para pagos en efectivo, no para sacar dinero del cajero, merced a la Ley 11/2021 de 9 de julio, cuyo objetivo pasa por combatir el fraude fiscal. Es decir, el Gobierno estableció hace un año un límite de 1.000 euros para pagos en efectivo, que nada tiene que ver con retiradas de dinero en los cajeros.

Estos comentarios que nos alertan de una cuestión completamente falsa y que comparten en las redes sociales sobre todo los que no comulgan con el Gobierno de Pedro Sánchez, parten en realidad de dos web que ofrecen la misma información al respecto, palabra por palabra. Una es "mpr21, la web más censurada por Google y Twitter", que publicó la falacia el 7 de julio; y la otra es una web llamada Diario Octubre, que luce sin complejos la "Z" con la que Rusia decora los vehículos que invaden Ucrania y que muestra otras informaciones 'de interés' como "La operación anti-nazi de Rusia en Ucrania según sus testigos II".

Ambas páginas difundieron el bulo el 7 de julio con una noticia clavada de seis párrafos y el mismo título: "Goteo de normas de la hacienda española para limitar la retirada de efectivo en las cuentas bancarias antes de otoño". Sin duda es en esas informaciones idénticas de estas dos webs en las que se han apoyado otros para difundir este bulo del límite de dinero en los cajeros. Lo del "goteo" lo deja bien claro.

En realidad lo lanzó primero mpr21, ya que Diario Octubre lo cita en su 'crónica' idéntica. Esta web luce bajo su cabecera la frase "¡Proletarios de todos los países, uníos!". Aparentemente es muy comunista, aunque a quien más ha inspirado es a los internautas de derechas, que comparten el bulo confiados porque habla de medidas que presuntamente son del Gobierno y las pueden criticar. Quizás ese sea el éxito de este bulo que menciona "todo un corralito bancario, sin que nadie se esté dando cuenta", que por lo visto puede convencer a diferencias tendencias políticas.