Accidentes fatales inexistentes con muertos "en estado crítico"

"Para su atención, esta mañana ocurrió un accidente fatal que involucró a dos automóviles y mató a 7 personas, en estado crítico. Aquí hay algunas fotos y videos de los heridos. Iniciar sesión en Facebook haciendo clic en el siguiente enlace para ver si reconoce a estas personas".

Este mensaje ha llegado a publicarlo hasta cinco veces en dos días diferentes un usuario 'cualquiera' de Facebook, 'cualquiera' porque su perfil lo delata. Concretamente lo ha colocado en uno de esos foros que rezuman odio hacia la "chusma socialcomunista", aunque en este caso el soporte queda en anécdota. El caso es que ha generado reacciones de un nutrido número de personas que se lo ha creído sin más, a pesar de que tiene el mismo rigor de un panfleto anónimo.

Lo cierto es que los días que se publicó no se produjo en España ningún "accidente fatal que involucró a dos automóviles y mató a 7 personas", que fijaos si estaban en "estado crítico" que ya habían muerto.

El 'truco' es que el texto va acompañado de un enlace, que ya no funciona, cuyo objetivo final es tomar el control de tu cuenta de Facebook si se siguen los pasos adecuados y, por ejemplo, publicar por ti. Primero te dicen sin más que "se ha creado tu cuenta" y eso te puede hacer dudar y continuar y, si lo haces, empezarás a enchufar a distro y siniestro contenidos fraudulentos en tu muro de la red social, sin que ni siquiera seas consciente de ello.

Hay más señuelos de estos, pero al tratarse presuntamente de un accidente con fallecidos, la audiencia es más sensibles a hacerle caso. Pero es bastante ridícula la idea que plantean de que "aquí hay algunas fotos y videos de los heridos", y resulta que piden la colaboración de cualquiera, iniciando "sesión" a través del enlace , para "ver si reconoce a estas personas".

Es simplemente absurdo, pero no por ello deja de ser efectivo y cuela, vaya si cuela. Los comentarios lo evidencian, como igualmente dejan patente que hay quien se lo cree todo venga de donde venga. Contrastar es un verbo que no existe para demasiados usuarios de las redes sociales y de ahí la razón de ser de esta patraña.

El "aquí hay algunas fotos y videos de los heridos", sin tilde en vídeos, además de no parecer muy lícito es una tontería del todo morbosa, y pero el hecho de tener que "iniciar sesión en Facebook" para que además seas tú el aventajado que los reconozca, sin más es lamentable. No creerse este bulo es solo cuestión de sentido común. ¿Es que no se personó nadie en el lugar presunto accidente -Guardia Civil, sanitarios, bomberos- que pudieran identificar a las víctimas sin recurrir a Facebook?

El asunto tiene más lagunas que Ruidera, porque no se dice ni dónde ha ocurrido el siniestro, ni qué día ("esta mañana"). No le podemos pedir mucho rigor periodístico a una publicación en Facebook que incluye la foto de un accidente y difunde un usuario cualquiera, pero hay quienes se 'informan' solo por las redes sociales y además únicamente en los sitios que le gustan. Como decíamos, basta un poco de sentido común para no hacer el ridículo comentando cuestiones como "Se debe ir despacio y respetar muchas cosas de la conduccion" o "Pero cuantos ivan en los dos coches".

Claro que con ese "ivan" se haría el ridículo igualmente aunque el accidente hubiera ocurrido de verdad. Pero habitar solo en las redes sociales es lo que tiene, que no es nunca buena idea, y estar más que predispuesto a creérselo todo, mucho menos.