La campaña de la RAE de hace seis años que ilumina ahora Linkedin

Decíamos hace unas semanas en Bulocracia que Linkedin es esa red social destinada a mantener contactos profesionales, donde cada cual vende su moto para que otros se la compren, y se estila mucho ofrecer consejos, experiencias ejemplarizantes de personas exitosas, historias de las que aprender, proverbios o lo que haga falta. También mencionábamos que hay quienes entran en Linkedin solo para publicar este tipo de mensajes aleccionadores e inspiradores, y con eso creen que justifican su presencia y al tiempo se ganan su familla.

Entonces llamábamos la atención sobre el hecho de que se estaba difundiendo en Linkedin un texto largo y reflexivo que se le atribuía a Steve Jobs en su lecho de muerte, pero que era totalmente falso. Se trataba de una lúcida chapa que un moribundo jamás podría pronunciar por mucho que se llamara Steve Jobs, como confirmaba su propia familia, que también desveló que las últimas palabras de Jobs realmente fueron "Oh wow. Oh wow. Oh wow", mucho más propias de alguien que se está muriendo.

En Linkedin hay demasiada gente que se cree Confucio, aunque lo que publiquen lo hayan copiado vilmente de otros y lo conozcan poco o nada, y una nueva prueba de ello es que ahora se comparte y se alaba en masa en esta red social un vídeo que ilustra una campaña realizada por Grey para la Real Academia Española (RAE) y la Academia de la Publicidad que lleva por título "Lengua madre solo hay una".

En esta ocasión es una campaña auténtica, no un bulo, en la que la RAE defiende el uso del español sin recurrir a los anglicismos que tanto imperan, especialmente en el sector de la Publicidad, donde los extranjerismos en general están a la orden del día.

La campaña vela por la pureza lingüística del castellano a partir del lema "Limpia, fija y da esplendor", parte de dos campañas publicitarias donde se promocionan dos productos con constante uso del inglés, un perfume y unas gafas de sol, aunque la colonia rezuma olor a cerdo y las gafas blind effect no permiten ver nada.

En el sector publicitario coinciden mayoritariamente en que se trata de una buena campaña, así que por qué no ponerla como ejemplo ahora en Linkedin, han pensado muchos. De hecho, desde hace unos días el vídeo de la campaña mora en la red social y son multitud los que la han comentado y redifundido.

El 'problema' es que esta campaña que se vende como nueva, no lo es, sino que se trata de un trabajo publicitario presentado en mayo de 2016. Fue entonces cuando se lanzó el vídeo, pero hay quienes se han enterado ahora y le dedican comentarios como "gracias a esta campaña podremos conseguir un español puro y sin anglicismos".

Lo cierto es que han pasado seis años desde que se promocionó la campaña de la RAE "Lengua madre solo hay una" y, aunque era muy buena, es evidente que su objetivo ha quedado en el tintero. Era difícil lograr buenos resultados. Los anglicismos siguen presentes, cada vez más, en la lengua española y se antoja casi misión imposible tanto que dejen de estarlo como que no surjan nuevos, especialmente si hablamos de tecnología.

No está mal recordar, aunque sea a modo ejemplarizante y con la finalidad de obtener likes, que una campaña trató de eliminar las palabras inglesas y de otros lugares del español, pero ya que lo difundís, al menos comentad que este asunto tiene bastante solera y ha logrado poco.

Y los que lo compartís tomándolo de otros sin más, comprobad alguna vez lo que hacéis vuestro, porque resulta un tanto ridículo ir presumiendo de conocer una campaña original y venderla como actual, cuando tiene seis años y no alcanzó ni de lejos lo que pretendía, por muy bien planteada que luciera. ¡Ánimo!