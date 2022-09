La primera y única primera ministra australiana sigue protagonizando bulos

En las redes sociales, en los sitios habituales, podemos encontrar ahora un presunto texto que se atribuye a "Giulia Gilard", la política laborista que entre el 24 de junio de 2010 y el 27 de junio de 2013 fue la primera y única mujer que ha ocupado el cargo de primer ministro de Australia hasta la fecha. En su caso, la primera primera ministra. Se trata de un texto en el que "Gilard" presuntamente se dirige a un "islamista radical extremista", que no dicen de dónde sale, para echarle en cara una serie de cuestiones que entusiasman en los foros de siempre:

"Giulia Gilard, ex Primer Ministra australiana dirigiéndose a un islamista radical extremista le dice:

Por qué eres tan radical?

Por qué no vives en Arabia Saudita????

Por qué abandonaste tu país musulmán?

Ustedes dejan países que definen como bendecidos por Dios y emigran a otros castigados por su "infidelidad"

La verdad es que emigran por la libertad...

Por la justicia...

Por el bienestar...

Por la atención sanitaria...

Por la protección social...

por la igualdad ante la ley...

por las oportunidades laborales justas...

Por el futuro de sus hijos...

por la libertad de expresión...

Así que no nos hablen con odio y racismo...

Nosotros les dimos lo que no tienen...

o nos respetan y respetan nuestra libertad, o se van".

Este texto simpar y otros similares -en castellano, inglés o hindi- no son nuevos, sino todo lo contrario, y su veracidad ha sido desmentida tanto en Australia como en otros lugares. Lo único cierto es que "Giulia Gilard" jamás dijo algo ni parecido. Eso y que quien quiere creérselo y compartirlo como cierto, lo hace, y además lleno de razón, completando la patraña con frases como "ASÍ, CLARITO, CLARITO. SI NO NOS RESPETÁIS OS VAIS POR DONDE HABÉIS VENIDO. SE ACABÓ".

Como hemos comentado muchas otras veces, hay quienes leen algo que les gusta, lo hacen suyo, lo comparten y defienden que no es un bulo, aunque no tengan ni idea de nada. Pero esto es tan falso como un DNI de Macarena Olona en el que ponga que reside en Salobreña. Lo curioso es que además de triunfar en Facebook y Twitter, también lo revienta en Linkedin.

"Giulia Gilard" en realidad se llama Julia Eileen Gillard. Fue la 27 primerísima primera ministra de Australia y hace nueve años que abandonó el cargo. Desde poco después, se le atribuyen este tipo de inventos donde supuestamente habla con extremistas islamistas radicales. Ella también es una inmigrante. Nació el 21 de septiembre de 1961 en Barry, Gales, y emigró con su familia a Adelaida en 1966, cuando tenía cinco años. Es licenciada en Derecho y en Artes y, además de trabajar en política, se ha dedicado sobre todo a la abogacía. No tiene hijos por elección personal, lo cual "no me convierte en lesbiana", y se la reconoce por su marcado acento australiano, pese a ser galesa de nacimiento.

En cuanto a sus ideales políticos, no olvidemos que es laborista. Ha expresado su apoyo al aborto legal, al republicanismo, que quiere para Australia; es partidaria de eliminar a la reina Isabel II de Inglaterra y del Reino Unido como jefa del Estado y defiende el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Por eso también poner en su boca esa actitud ante un "islamista" resulta más chocante. Ojo, "islamista", "radical" y "extremista", tres argumentos súper temibles en uno.

Sobre la inmigración, durante su etapa al frente de Australia se posicionó a favor de una "estrategia de población sostenible" y convirtió en prioridad abordar las llegadas no autorizadas al país de solicitantes de asilo, sugiriendo "procesamientos en alta mar" y centros de detención fuera de Australia, lo cual no es muy laborista. También firmó un acuerdo con Malasia para intercambiar solicitantes de asilo, que fue invalidado judicialmente.

Gillard ha hablado siempre de "solicitantes de asilo" o de "refugiados" y ha obviado cualquier otra forma de acceso no autorizado al país. Pero nunca se refirió directamente ni a los "musulmanes" ni a los "islamistas". No dijo que había que expulsarlos, no conversó con uno de ellos que además era "extremista" y tampoco espetó las sandeces que nos venden en un bulo ahora y desde al menos finales de 2013.

Eso no ha impedido que a esta mujer se le hayan atribuido más textos, todos en la misma línea, como este otro, más "radical" y quizás más "extremista":

"A los musulmanes, que exigen la ley Sharia, se les ha pedido que abandonen Australia para el miércoles porque Australia ve a los musulmanes fanáticos como terroristas. Todas y cada una de las mezquitas serán registradas y los musulmanes cooperarán con nosotros en este proceso".

¿Qué "miércoles"? Hay otro texto así pero mucho más extenso. Circula en varios idiomas y dice de la que fuera primera ministra de Australia "debería ser nombrada reina del mundo", porque "lo que ha dicho requiere mucho coraje y confianza" y "todos los países del mundo deberían tener líderes como ella".

En ese otro texto más largo se añade que Gillard habría dicho que "hablamos inglés aquí y no árabe o urdu o cualquier idioma islámico, por lo que si quieres quedarte en nuestro país, es mejor que aprendas a hablar inglés". También que "en Australia creemos en Jesús que es nuestro Dios y creemos en Dios", u otras frases como "Por favor, NO lea el Corán ni ofrezca oraciones en nuestras escuelas, oficinas o lugares públicos".

Y este texto más extenso concluiría con otra frase determinante: "Si tiene algún problema con nuestra bandera nacional o himno nacional o nuestra religión o nuestro estilo de vida, por favor salga de Australia en este mismo momento y nunca regrese".

Por mucho que quienes comparten este asunto buscaran las declaraciones de Julia Gillard en algún medio, soporte o lo que sea, que no lo harán, nunca encontrarían nada que permita verificar esto porque es todo falso.

Es más, Gillard no es la primera dirigente política australiana a la que atribuyen frases como estas, con las que echa de Australia a los musulmanes. Simplemente, con ella han insistido más que con otros. Hoax-Slayer, una página fundada en 2003 para "desacreditar los engaños de Internet", ya lo desmintió todo hace años aludiendo a que "los bulos sobre Gillard no son más que una versión renovada de estafas más antiguas que involucraron a primeros ministros australianos".

La web australiana Hoax Slayer se originó como un grupo de Yahoo antes de establecerse como sitio web. Cerró el 31 de mayo de 2021, pero antes le dio tiempo a otorgarle las palabras del bulo a Barry Loudermilk, un veterano y columnista de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, concretamente en un artículo donde citaba sus puntos de vista personales sobre el patriotismo y la inmigración.

Más festivo resultó antes otro bulo que ponía a Gillard como protagonista de un clip falso en un artículo, donde la política supuestamente afirmaba que era lesbiana y estaba buscando pareja.

Este multibulo de Julia Gillard, o "Giulia Gilard", atacando a los "islamistas" y expulsándolos de Australia ha calado en los sitios adecuados. Ha gustado mucho a la Asociación de Militares Españoles, que le dedicó hace algo más de un año un espacio destacado; a un blog que tiene a Adolf Hitler en la mesita de noche y a soportes similares. Tiempo han tenido.

En definitiva, Julia Gillard, exprimera ministra de Australia, no ha dicho jamás todo esto que se le atribuye en determinados lugares de las redes sociales desde hace casi una década y ahora mismo. Está ampliamente desmentido en esa Australia a la que aluden.

Pero cuando algo suena bien en esos foros, no importa que no conozcan de nada a una persona como esta, popular en la otra punta del mundo, y mucho menos que todo lo que dicen sobre ella sea falso. Simplemente ven algo que cumple sus expectativas y 'palante'.