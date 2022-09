Mercadona no luce un cartel de "prohibido introducir básculas"

"Vaya como se está poniendo la cosa en el Mercadona. ¡Que se les acaba el chollo!". Esta frase acompaña en las redes sociales a un letrero que presuntamente ha colocado en alguno de sus establecimientos Mercadona, empresa donde están más que acostumbrados a ser carne de bulo. En el cartel en cuestión se comunica que "Debido a circunstancias ajenas a la empresa, QUEDA PROHIBIDO INTRODUCIR BASCULAS AL INTERIOR DEL SUPERMERCADO. Ya lo pesamos nosotros por ti", y es totalmente falso.

Son numerosas las personas que últimamente se quejan de que el peso que figura en los productos de Mercadona es inferior al real, y de esa idea parece partir esta publicación en Twitter que firma la cuenta "Grandes fracasos". La imagen hasta lleva una marca de agua de este sitio en la parte derecha del letrero.

No hace falta ser un lince para ver que el cartel es un burdo montaje, y más cuando de por sí lo firman con una marca de agua. Tiene tres tipografías en tres frases, el negro de las versales lo es mucho más que el del contorno, el cartel está torcido y mal colocado y Mercadona jamás diría eso.

Lo de "introducir" "al interior" es también redundantemente esclarecedor. Pero muchos se lo creen en las redes sociales y aprovechan para arremeter contra Mercadona por otros motivos, como sus "productos importados que venden como españoles", como "el aceite de oliva marroquí" o las "naranjas de Israel".

Mercadona tiene una amplia clientela pero también muchos detractores, por la razón que sea. Pero este letrero difundido en Twitter el 7 de septiembre no es de Mercadona, que incluso se ha molestado en aclararlo entre los comentarios que ha merecido este asunto en la red del pajarito, donde ha sido ampliamente retuiteado.

La cuenta "Grandes fracasos", de donde parte, lleva en Twitter desde enero de 2012. Tiene 1.657 seguidores, comenta que "hay una tensa calma en mi interior" y se vende como "Antifa", pero en realidad hace parodias en lo que difunde. Es más, cuando Mercadona le advierte en un comentario que lo que publica es falso, responde con un "alguien que me done un Photoshop, que me han pillado", porque ya tenía claro que le iban a 'pillar'.

Su objetivo es más bien 'disfrutar' viendo cómo otros se creen publicaciones suyas que resultan bastante increíbles a simple vista o bien ironizar sobre distintos contenidos. Por ejemplo, este otro sobre Hitler.

La cuenta canta más a parodia que a otra cosa y este bulo aparentemente intencionado del letrero de Mercadona, que habla de "bascula" sin tilde, se ha compartido a buen ritmo en Twitter y otras redes sociales y, salvo Mercadona, nadie comenta que sea falso, sino todo lo contrario. Así que objetivo cumplido para su autor. También podemos encontrarlo en un cutreblog de WordPress creado para la ocasión, puesto que no alberga más contenidos que esta patraña.

Lo cierto es que es todo falso, es una manipulación muy simple y precaria y el hecho de que le hayan "pillado" solo parece haber animado a su autor, que poco después de difundir el asunto de Mercadona quiso ir más lejos y fabricó otros dos carteles con la empresa valenciana como percha.

Mercadona no ha colocado el cartel que prohíbe "introducir básculas" en ninguna de sus tiendas ni lo hará, y mucho menos esos dos inmediatamente posteriores. Pero al menos ese letrero está haciendo su agosto ya en septiembre y promete seguir calando entre los detractores poco irónicos de Mercadona. Esto es obra de alguien que quiere hacerse notar en Twitter y se le ha ocurrido esta manera, que parece que le funciona.