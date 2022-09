El "toque de queda masculino por la noche" que una cuenta fake atribuye a Ada Colau

Se trata de la clásica suplantación a un medio de comunicación, en este caso a El País, como muchas otras veces, para tratar de darle veracidad al asunto. Usa la cabecera del periódico, pero es evidente que se trata de una cuenta falsa. Basta con fijarse en que a la verídica de El País se accede a través de @el_pais, mientras que la dirección de la cuenta que suplanta al medio corresponde a @LarLarMc, que nada tiene que ver con el diario madrileño.

La cuenta falsa en sí está llena de proclamas, de falacias y de tonterías, pero sin duda el hecho de suplantar a un medio de comunicación con un bulo como el de Ada Colau y el "toque de queda masculino por la noche" en Barcelona, ha resultado definitivo para que haya sido suspendida, no sin que antes hayan difundido el bulo miles de personas que se lo han creído, tanto en Twitter como en Facebook.

La publicación, además, no aporta o aportaba un enlace a la noticia en el periódico, puesto que no existe. Simplemente se proclamaba el asunto en Twitter sin sustento alguno. El tema ha tenido una amplia difusión en las redes sociales y a docenas de personas no les sorprende esta medida falsa que se atribuye a Colau. Sin embargo, muchos de los que comentan en la publicidad original la ponen en tela de juicio e incluso mencionan que se trata de un bulo.

Hay también quienes han tratado de ofrecer su aportación personal al bulo y lo han recreado con o sin foto pero añadiendo algún 'apunte', como "SOCIA DE PEDRO... y así todo".

Los comentarios de quienes se lo han creído van más lejos y muchos aprovechan para despotricar sobre Ada Colau. Desde que el 13 de junio de 2015 Colau se convirtiera en la primera mujer al frente del Ayuntamiento de Barcelona le han atribuido numerosos bulos y este es uno más. Lo cierto es que la alcaldesa de Barcelona no ha pedido el "toque de queda masculino por la noche" para la capital catalana porque podría ser "positivo" para la ciudad. Es todo un cuento que parte de una cuenta fake de Twitter que ya ha sido "suspendida" por mentirosa.