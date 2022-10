El tuit falso (y viejo) sobre Franco, Podemos y las "cunetas" atribuido a Carlos Herrera

"Me considero democrático pero tengo muy claro que con Franco no existía bazofia como Podemos. Serían otros más en las cunetas".

Este presunto tuit tan lamentable, que vemos ahora en Twitter y Facebook como nuevo, ni es auténtico ni es nuevo. Por no ser, no es ni un tuit, sino una captura manipulada al gusto y después compartida como imagen.

No encontraremos un enlace a este asunto porque jamás fue publicado y, aunque lo hubiera hecho Herrera en su Twitter, su cuenta "no existe" desde el mes pasado. No podría ser nuevo. Pero como a los que les gustan estas cosas les importa poco que sean veraces, ahí sigue seis años después, ahora como algo novedoso.

Ha morado en las redes sociales al menos desde 2016 y dos años después, a mediados de febrero de 2018, la página Pres.o.s. recogía de nuevo el tuit falso:

"Mensaje en redes sociales de Carlos Herrera: "Me considero democrático pero tengo muy claro que con Franco no existiría bazofia como Podemos. Serían otros más en las cunetas". Incitación a delitos de lesa humanidad, insulto a la memoria histórica. Apología del genocidio. Y se dice demócrata. Y es una de las voces más autorizadas y difundidas de este Estado...".

Lo único cierto al respecto es que no hay registro alguno de ese presunto tuit de Carlos Herrera, ni ahora ni durante los seis años que han estado mostrándonoslo en las redes sociales. Es falso y viejo.

El locutor estuvo de vacaciones el pasado agosto en los Emiratos Árabes y allí departió con el rey emérito, al que vio "radiante, espléndido". Como el comunicador no comulga con Podemos, sino todo lo contrario, y alaba públicamente a su amigo el exjefe del Estado, para alguno se presta a este tuit digno de algún descerebrado con la palabra "cunetas" bien presente en la sesera.

"Podemos ha ofrecido soluciones sencillas y falsas a gente desesperada", decía Carlos Herrera ya en 2015, apenas un año después de que naciera el partido morado. Pero el tuit penoso sobre Franco, Podemos y las cunetas que se le atribuye, que ya fue desmentido por el propio Herrera a primeros de agosto de 2016, vuelve cada cierto tiempo solo porque quienes se lo quieren creer tienen poca memoria y les gustan las "cunetas" y criticar a Podemos. Algo así esté en boca de Carlos Herrera les pone sobremanera.

Herrera tenía más de 675.000 de seguidores cuando hace unas semanas se supone que abandonó Twitter harto de la red del pajarito, donde estaba desde 2011.

Sin embargo, este tuit falseado no lo comparten los adeptos a Podemos. Lo hacen como ejemplo vital los de la derecha y más allá. Y eso que tragárselo ahora, cuando Herrera ya "no existe" en Twitter, es para nota. Pero todo es proponérselo.