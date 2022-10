WiZink entra en la nómina de bancos a los que suplantan para timarte

A algunos solo les suena WiZink del nombre que recibe, por motivos comerciales, el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, una mítica instalación totalmente reformada desde que ardiera casi por completo a finales de junio de 2001.

Pero WiZink es un banco, y concretamente, pese a su nombre, es un banco español online desde el 30 de junio de 2016, cuando abandonó el nombre de Bancopopular-e y pasó a centrarse en el negocio de las tarjetas y los depósitos. Además, desde abril de 2017 está vigente también en Portugal.

Más allá de contar con algún punto en centros comerciales, estaciones de tren o aeropuertos, Wizink no tiene sucursales y opera exclusivamente en línea. El nombre quiere imitar la voz inglesa 'we think' ("nosotros pensamos"), y sus mentores pensaron que esa fórmula online era la adecuada.

Y de momento parece que da sus frutos, hasta el punto de que los ciberdelicuentes ya han incorporado la a la entidad bancaria a la nómina de bancos que han sido y son suplantados en Internet para tratar de hacer caja a su costa, y a la de cualquier persona que se crea sus falsas comunicaciones.

La pauta es la habitual, o una de ellas: se recibe una comunicación alarmante supuestamente del banco a través del viejo correo electrónico, con el objetivo de que entres en pánico y no pienses. En esta ocasión el asunto es "Actualización importante", como podría ser "Su cuenta ha sido bloqueada" o "Debes actualizar tu cuenta", señuelos ampliamente utilizados en otras ocasiones.

Este fraude te da una serie de pasos a seguir, presuntamente imprescindibles para poder arreglar un desaguisado bancario, pero lo que buscan realmente es lo de siempre: obtener datos personales hasta llegar a los bancarios para poder despellejarte.

Aunque de primera se dirijan a ti con un "Estimado cliente", no te conocen de nada y, obviamente, si no eres cliente de WiZink ya deberías tener claro que esto es un timo:

"Por motivos de seguridad, el acceso a su cuenta ha sido bloqueado en la banca online de WiZink. Para acceder a la información detallada de su cuenta es necesario desbloquear su acceso a la banca online WiZink. Mientras su acceso se encuentra bloqueado algunas funciones no estarán disponibles en su cuenta, pero podrá seguir usando su tarjeta de débito/crédito con normalidad".

Luego ponen un enlace a "Desbloquear el acceso" y esto lo firma "Copyright WiZink 2022©".

Ya resulta absurdo que un banco en el que operas exclusivamente de forma online, y dispones en su web de todas las opciones de comunicación y de gestión, se moleste en contactar contigo por email en lugar de hacerlo en la propia app de banca en línea. Fijarse en la dirección de quien te envía este engaño manifiesto es totalmente esclarecedor, ya que este email (ha.nnah.xh.ud.ea@gmail.com) tiene de WiZink lo que yo de fallera.

Ni caso al enlace y ni caso tampoco al adjunto que agregan al email, a través del cual se llega en esta ocasión a un documento escrito en alemán que en ningún caso viene a cuento.

Lo mejor, como siempre, es obviar el mensaje y mandarlo a la papelera, y si eres cliente de WiZink y te queda alguna duda, contacta con la entidad a través de sus canales oficiales, a través de su banca online, por ejemplo.

Los ciberdelincuentes van ampliando mercado con nuevas entidades de las que se valen mediante suplantación. Si hablamos de bancos, los más usados como señuelo son los más potentes, con Santander a la cabeza, aunque lo han sido prácticamente todos: BBVA, CaixaBank, Bankia en su día...

"Tenemos que actualizar tus documentos para cumplir con la Ley 01/2022 de prevención de blanqueo de capitales, sólo te llevará unos minutos" o "Tienes que activar el nuevo sistema de seguridad web", dicen estos otros timos que ponen en boca del Santander y que campan a sus anchas ahora por las bandejas de entrada de los correos electrónicos.

Y es que hay timos de estos más o menos rimbombantes, mejor y peor hechos, pero lo cierto es que si tu banco tiene que comunicarte algo, intentará al menos no alarmarte por email. Lógicamente, cuantos más clientes tenga el banco, más posibilidades de que estos se crean la patraña y sigan los pasos que los ciberestafadores marcan para alcanzar sus delictivos objetivos.

Lo único cierto es que tu banco, el que sea, no te comunicará nunca estas cosas por email. Todo lo más que te dirá un banco en línea través de un correo electrónico será que tienes un nuevo mensaje en tu sitio de banca online. Y si el asunto es importante, te llamarán por teléfono seguro.