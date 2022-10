Facebook no es buen lugar para inversiones

Si quieres invertir en algo, en lo que sea, procura al menos saber en manos de quién pones tu dinero y tus ilusiones y olvídate de buscar inversiones en Facebook. Parece algo básico, pero está claro que no.

En redes sociales, pero sobre todo en Facebook, existen multitud de reclamos fraudulentos, algunos con solera, que nos venden las presuntas virtudes de determinados negocios, pero que realmente no son más que timos puros y duros. Incluso pegan sus señuelos como comentario en cualquier publicación no fraudulenta de Facebook, sin complejo alguno.

Ocurre con una cuenta de FB que supuestamente ostenta la "señora Phoebe, lilah vivienne". Esta mujer se supone que vive en la Columbia británica y es súper experta en inversiones en bitcoins, pero para ser tan experta anda un poco limitada, porque solo la encontraremos en Facebook. No tiene una página web y dar con ella de verdad, además, es misión imposible.

En la red social azul sale la súper inversora con las fotos idílicas de su vida y comunica en inglés sus presuntos logros. Pero lo mejor es el nutrido grupo de personas que escribe en su muro en español dándole las gracias por todos los beneficios que supuestamente han alcanzado.

Estos que le dan las gracias coinciden en que sus perfiles de FB solo incluyen fotos maravillosas y todos ellos han conseguido el coche de sus sueños o una mansión fantástica, aunque hay uno que ha montado una tienda. Se ve que es gente muy materialista.

Se trata de perfiles falseados en todos los casos y además de coincidir en las vidas tan estupendas que tienen ahora, tras invertir con esta señora, coindicen igualmente en que la inmensa mayoría le dan también las gracias a Dios. Algunos ejemplos:

"Este era uno de mis sueños de comprar una casa.Probé todas las formas de pagar el dinero.Todo fue una pérdida de tiempo.Fuí estafado por varios administradores de Bitcoin que afirmaron que era legítimo hasta que vi una publicación de alguien hablando de los buenos testimonios sobre la señora. phoebe Lilah Vivienne primero tenía miedo, así que decidí intentarlo ahora este es el resultado tengo una casa ahora estoy muy feliz señora phoebe Lilah Vivienne Que Dios continúe bendiciéndote a ti y a la plataforma de tu empresa abundantemente AMEN".

"Estoy muy agradecida con la señora phoebe lilah vivienne , finalmente todo este tiempo comerciando con la plataforma de su empresa, este es el resultado maravilloso, me ha puesto más sonrisas en la cara, yo y mi familia seguimos haciendo un buen trabajo. Dios, los bendecimos abundantemente. Amén".

"Gracias, señora phoebe lilah vivienne, no puedo creer que después de todo este proceso seamos los maravillosos resultados, estoy muy feliz, señora phoebe lilah vivienne , que Dios continúe bendiciéndole a usted y a la plataforma de su empresa. Amén.".

"Gracias por su amabilidad y amor que me mostró durante todo el proceso, ahora que compré un automóvil, estoy muy feliz, señora Phoebe LIlah Vivienne, que Dios continúe guiándola y protegiéndola a usted y a su familia AMEN".

"Todo gracias a la señora Phoebe lilah vivienne, compré un auto propio y muy feliz, gracias, señora Phoebe, que Dios continúe bendiciendo abundantemente, amén".

Curioso que se apele a Dios para tangar a la gente. El caso es que los que le agradecen su existencia a esta mujer dicen que trabajan en "Self Employed (Business)". Lo cierto es que "Phoebe" habla de supuestas plataformas donde invertir en bitcoins que, como su perfil de FB, dan menos confianza que un mono con una ametralladora. Esa cuenta acumula enlaces que o no funcionan o son fraudulentos y no encontraremos nada bueno.

Invertir en bitcoins da bastante repelús últimamente, si es que no lo dio alguna vez, dados los numerosos casos de personas estafadas en diferentes plataformas de Internet o las quiebras de otras tantas empresas aparentemente lícitas. Pero lanzarse a invertir a través de un perfil cutre de FB que se disfraza de lo contrario, ya es ponérselo muy fácil a los ciberestafadores.