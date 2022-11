El buzón y la furgoneta de Correos con el sello del PCE son falsos, pero indignan igual

El lanzamiento del sello con el que Correos iba a conmemorar el centenario del Partido Comunista de España quedó paralizado por la titular del juzgado número 30 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, que decidido suspender cautelarmente la emisión de este sello atendiendo a una petición presentada por Abogados Cristianos.

El sello, de 75 céntimos, iba a ponerse a la venta el pasado lunes, 14 de noviembre, con una tirada de 135.000 ejemplares, para poner en valor "una historia con muchos rostros de mujeres y hombres que decidieron comprometerse para cambiar la realidad de un país injusto y desigual". Pero la petición de Abogados Cristianos lo ha impedido.

Esta entidad religiosa no ve adecuado el sello porque, como asegura su presidenta, Polonia Castellanos, "emitir este sello va en contra del deber de neutralidad de las administraciones públicas, de la ley de memoria histórica e incluso de la resolución del Parlamento Europeo". La estampilla, a juicio de Castellanos, "supone la exaltación de un partido político que cometió crímenes y persiguió a miles de personas únicamente por razón de su fe".

Partido Popular, Ciudadanos y Vox se congratulan de la decisión del juzgado al respecto del sello, que ahí se ha quedado a la espera de acontecimientos.

Mientras tanto, han surgido en redes sociales otros 'sellos' del PCE en lugares como un buzón y una furgoneta de Correos. Parten de Twitter y también han indignado al sector habitual, que se ha tragado que el asunto es verídico.

"No me negaréis que los colores quedan fenomenal", pone su autor como comentario. Y sí, tiene razón, le han quedado muy bien. Son dos montajes muy aparentes, no un "burdo montaje", como decimos otras veces, sino montajes currados que a su autor le han salido estupendos y además advierte de ello.

Ha cogido una foto de un buzón y otra de una furgoneta de Correos, ambos amarillos, y las ha 'decorado' con la hoz y el martillo de colores inspirándose en el sello que ha sido aparcado.

De hecho, están tan bien manipulados que el primer comentario que le ponen a su autor en su cuenta de Twitter es: "Ya te digo. Y, mientras, Correos perdiendo a mansalva. Menudos pasatiempos se gastan estos con nuestro sudor".

Pero para pasatiempos, los de @mescojono, que es la cuenta de Twitter que ha difundido las fotos del buzón y la furgo manipulados. Esta cuenta tiene nada menos que 68.700 seguidores, entre ellos a Marcial Cucurella, a pesar de haber sido creada en abril de 2020, en pleno confinamiento.

Su artífice deja bien claro a lo que se dedica, así que tampoco engaña a nadie. Otra cosa es que los que se creen que sus montajes son reales ni siquiera sepan de dónde parten:

"Llegué aquí sólo por seguir y resulta que me siguieron. Una imagen vale más que 280 caracteres, sobre todo si está retocada. (Las que llevan mi firma lo están)".

Más claro, imposible. Mescojono tiene en su Twitter otros montajes que han pasado más inadvertidos. Pero estos dos con sellos del PCE en un buzón y una furgoneta de Correos, como no podía ser de otra manera, han calado entre los enemigos políticos del Partido Comunista, que ni siquiera se cuestionan que pueda tratarse de montajes.