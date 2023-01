Tu factura de Año Nuevo

Tu email sigue siendo una caja de sorpresas y abundan las chungas. Da igual que hayamos cambiado de año, las 'felicitaciones' espontáneas que te mandan no lo son, son más intentos de timo, como el año pasado y los anteriores.

En esta ocasión, los ciberdelincuentes tienen para ti una "Factura - ( 559762207325 )" que dicen que no has pagado, y mira que ya "hace treinta días" que se supone que te habían alertado del "vencimiento del plazo" a través de una "carta". Pero tú ahí como si nada, haciéndote el muerto.

No hay problema aún, porque han "decidido dar un plazo de 3 días para pago de factura". Pero eso sí, después no va más. Te advierten que "de lo contrario nos vemos en la obligacion de traspasar su deuda al departamento juridico". Así, sin tildes.

No hay faltas de ortografía manifiestos, pero tampoco hay ni una tilde en todo el texto que te envían, lo cual ya es bastante revelador: "Descargue Factura para ver la factura, sus fatos y direccion, es necesario acceder a ella a traves de la computadora".

Luego te dan las "Gracias de antemano". Te las da, al parecer, "Mauricio Ramos", de "Departamento de Cartera", porque en esta ocasión el texto tiene rúbrica, con nombre y presunta entidad. No quieren que sea anónimo.

"Hace treinta dias le enviamos nuestra carta en la que le recordabamos el vencimiento del plazo de su factura No. 6LAW9CESK0U858, sin que hasta el momento hayamos obtenido su respuesta.

Hemos decidido dar un plazo de 3 dias para pago de factura, de lo contrario nos vemos en la obligacion de traspasar su deuda al departamento juridico.

Descargar la Factura Para ver la factura, sus datos y direccion, es necesario acceder a ella a traves de la computadora.



- Descargar Factura ( 128 kb )

Gracias de antemano,

Mauricio Ramos

Departamento de Cartera".

Pero, ¿quién es "Mauricio Ramos"?: ¿un "futbolista boliviano retirado"?, ¿el "director independiente de Charter Communications, Inc."?, ¿el presidente de "Liberty Global Latin America, a division of Liberty Global, Inc.?", ¿el "CEO de Millicom desde 2015"?, ¿un "Músico compositor"?...

Hay muchos 'Mauricios Ramos' por el mundo, pero seguro que ninguno va a mandarte un email para nada bueno, y menos de parte de "Departamento de cartera". Porque, ¿qué es "Departamento de cartera"? Lo mismo que "Mauricio Ramos": cualquier cosa.

Este timo por email en nombre de "Mauricio Ramos", de "Departamento de cartera", no trae nada bueno y merece mucho la pena obviarlo sin más miramientos. El enlace conduce a un sitio malicioso y descargar el adjunto puede acarrear consecuencias a tu dispositivo.

Tu bandeja de entrada del correo electrónico acumula fraudes, no solo el spam, y algunos buscan más que datos y dinero. Que tu curiosidad no conlleve disgustos ni cause estragos. Cuando un email es más que aparentemente falso y fraudulento, la única opción coherente es desecharlo.