La plataforma que 'mató' de un "infarto" a la mujer del sacristán asesinado en Algeciras

El presunto autor del ataque yihadista en la localidad gaditana de Algeciras, Yassine Kanjaa, acabó con la vida de Diego Valencia, sacristán de la Iglesia Nuestra Señora de La Palma, y provocó heridas graves a un sacerdote de un templo vecino, que se recupera de la agresión. La Fiscalía ha pedido prisión sin fianza para este marroquí de 25 años, puesto que aprecia riesgo de fuga, de ocultación de pruebas y de posible comisión de otros hechos delictivos.

El ataque ha causado pesadumbre e indignación a partes iguales en Algeciras y en toda España, y también obligó a hospitalizar a la mujer del sacristán fallecido, ya que sufre de asma y su "problema respiratorio se agravó" con el asesinato de su pareja, como confirmó en Telecinco el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Pero la mujer evoluciona favorablemente, "está estable" y su vida no corre peligro.

Lo curioso es que una 'televisión' llamada Eda TV, que se vende al mundo como "La mejor plataforma sin censura", de primeras 'mató' de un "infarto" a la mujer del sacristán fallecido, sin "censura" y sin complejo alguno, en un artículo que tituló "Muere de un infarto la mujer del sacristán asesinado a manos de un yihadista en Algeciras":

"La ciudad gaditana de Algeciras ha quedado totalmente consternada tras la noticia del asesinato del sacristán de la iglesia de La Palma, Diego Valencia, y del preocupante estado de cuatro de sus ciudadanos. Poco antes de las 20.00h de la tarde, Diego se topó con un individuo de origen magrebí que, trágicamente, acabó con su vida tras asestarle un golpe mortal con un arma blanca. Esta noticia fue trasladada de inmediato a familiares y allegadas del sacristán, un duro golpe que no ha podido aceptar la mujer de este. Las duras palabras de su muerte han provocado que la señora sufriese un fuerte ataque de ansiedad que ha terminado con su vida. Según fuentes policiales, la mujer sufrió un infarto que terminó con su vida".

El nombre completo de este intento de medio de comunicación audiovisual es 'Estado de Alarma', que es lo que les gusta: alarmar. Eso es "Eda", aunque muchos lo conocen más como "la plataforma de Javier Negre y Marcos de Quinto", que le hace más justicia.

Esta gente no solo ha mentido descaradamente al publicar que la mujer del sacristán asesinado en Algeciras ha muerto, es que además le atribuye su falacia a "fuentes policiales", porque ellos lo valen. Con lo cual, no solo ha sido el alcalde y el Ayuntamiento de Algeciras quien ha salido al paso para asegurar que la mujer no ha fallecido, también lo ha hecho la Jefatura Superior de Policía en Cádiz, a quien no le costa como cierta la mentira difundida por Eda TV y menos que la hayan divulgado ellos.

La verdad es que hasta los mismos responsables del pseudomedio Eda TV deben de haberse dado cuenta de que no tenían dónde agarrarse para justificar su patraña, porque la borraron e incluyeron en su lugar otra en la que, de repente, la mujer a la que poco antes habían 'matado' revivía como si nada: "Hospitalizada por un ataque de asma la mujer del sacristán asesinado a manos de un yihadista en Algeciras".

Estos de Eda TV, además, son de los de "donde dije digo, digo Diego", como podemos comprobar en el sumario de la noticia: "El joven magrebí de 25 años asesinó presuntamente a Digo Valencia tras atacarle con un arma blanca y le dejó tendido en plena calle".

A pesar de que los responsables de este 'medio' han eliminado el contenido falso, podemos verlo sin problemas en Google y en distintas redes sociales. Está, por ejemplo, en un sitio llamado Burbuja, pero también en diferentes cuentas en redes. Muchos crédulos lo hicieron suyo antes de que cambiaran la noticia inventada por otra y algunos han recreado y decorado el bulo como mejor les ha parecido.

Por cierto, a esos que comentan en las redes sociales que "¿cómo va a tener mujer un sacristán?!!!!", comentarles que, como su propio nombre indica, el sacristán es la persona que cuida de la sacristía y asiste al sacerdote en la iglesia y en la misa, y puede tratarse de alguien religioso o laico.

Desde esta presunta televisión dicen que quieren "que estés informado para combatir la censura", y para ello dan voz a particulares que piensan como ellos, al margen de que sepan algo. Los encaraman en alguna de sus 18 categorías temáticas, entre ellas "Toros" y "Caza". Pero lo mejor son sus 'exclusivas', como esta que se inventaron sin más de que la mujer del sacristán asesinado en Algeciras había muerto, cuando únicamente necesitó ser hospitalizada porque la impactante realidad del asesinato de su marido agravó sus problemas respiratorios.