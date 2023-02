La UE no pide descartar el desayuno "para preservar el medio ambiente"

"URGENTE La UE pide a la Población que DESCARTE el desayuno para preservar el medio ambiente". A lo que se añade, por boca de alguien: "El desayuno NO es necesario".

A este tuit le han puesto una foto de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ya está. No hay enlace alguno que conduzca a la presunta noticia, como es habitual para los que difunden este bulo y otros igual de inusitados.

Esta noticia falsa, que además es "URGENTE", podemos verla en una cuenta de Twitter llamada El Puntual 24H, pero no está en la página web cutre de este sitio que se disfraza de medio para tratar de colarnos patrañas. La web está hecha en WordPress y en su home conviven presuntas noticias de 2019 y años sucesivos con las tres más novedosas, de enero de 2023. La palabra actualidad no ha calado en este sitio.

No importa, la mayoría de las informaciones de la página dejan bien claro lo que es, ya que habla sobre todo de Vox y de Santiago Abascal. De las 36 'noticias' que acumula su portada desde 2019, hasta 19 se refieren a Vox y a su líder, con argumentos tan formidables como "VOX un socio FIABLE para los españoles", "Santiago Abascal ÚNICO recurso para los españoles ante el atropello de Pedro Sánchez", "Santiago Abascal CONVOCA a miles de Españoles", "VOX Aumenta su PRESENCIA en los barrios más «Obreros» de Madrid" o estas dos: "Santiago Abascal Líder INDISCUTIBLE en Twitter" y "Santiago Abascal el REY de Instagram".

También mantienen una 'noticia' del 21 de diciembre de 2021 que lleva por título "La Diputada de VOX Macarena Olona se DISPARA en Twitter durante el año 2021", que igual está ya un poco desfasadilla, y otras informaciones de temas de su interés, como "Irene Montero saca violadores Sexuales a la calle" o "El PSOE es Incompatible con la Democracia". Como vemos, el uso de las mayúsculas tampoco lo dominan.

Así, en plan más mundano, lucen desde el 15 de enero de este año el notición "Suiza prohíbe el COCHE Eléctrico", que es algo rotundamente falso. Lo único cierto es que el país helvético contempla un proyecto que estaría enfocado, caso de que cuaje, a reducir el uso de coches eléctricos "en situaciones de escasez energética". Ni se han prohibido los coches eléctricos en Suiza ni se van a prohibir en ningún caso.

No era esto del coche eléctrico el bulo a desmentir hoy, pero ahí nos lo hemos encontrado y, por el mismo precio, hacemos un dos por uno. No tiene mucho mérito, porque lo realmente difícil es encontrar en El Puntual 24H algo que sea verdad, y ya no digamos coherente.

La última de esta gente, que es feliz ensalzando a Vox, es eso que les parece tan "URGENTE" de mentir a quienes les leen a través de Twitter, donde se quedan la mayor parte de sus falacias, asegurándoles que la UE ha pedido descartar el desayuno para preservar el medio ambiente, y que ilustran con la cita inventada "El desayuno NO es necesario".

Hasta ahora estábamos más acostumbrados a "el desayuno es la comida más importante del día", por aquello de reponer fuerzas tras horas de sueño y afrontar el nuevo día con energías. Tampoco se entiende la relación entre desayuno y dañar el medio ambiente, pero es lo de menos. Al margen de lo "necesario" o no que pueda ser el desayuno, que seguro que todos lo tenemos claro, desayunemos o no; tirar de una práctica tan cotidiana como desayunar y descartarla viene muy bien para alarmar a los suyos y que estos despotriquen.

La idea es absurda y por ello, obviamente, no parte ni la recoge ningún organismo de la Unión Europea. La 'noticia' es simplemente falsa, como suele pasar en El Puntual 24H, que por ello es cliente habitual de Bulocracia.

En el sitio se definen como un lugar "por y para las personas amantes de la actualidad mundial", pero ¿qué actualidad y qué mundo? La frase la han colocado ahí por poner algo, como podían haber puesto "Aquí votamos a Vox". A lo que se dedican es a desinformar, mentir y ensalzar al partido de Abascal, y en su Twitter mucho más. Luego, cualquier otro añadido ya es tontería.