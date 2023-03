Podéis comer champiñones tranquilos

En esta pasión por las series que vivimos, ahora alcanza el éxito una llamada The Last of Us, El último de nosotros. Se trata de una serie estadunidense postapocalíptica que se estrenó a mediados de enero de este año en HBO y es la primera de esta plataforma que está basada en un videojuego, que lleva el mismo nombre.

Comenzó a gestarse en Alberta, Canadá, en julio de 2021 y el rodaje terminó en junio de 2022. Hay quienes aseguran que es la producción televisiva más grande en la historia de Canadá y después de la primera temporada, de 9 episodios, habrá al menos una segunda, ya que apenas 12 días después de estrenarse en enero se renovó el contrato para continuar la serie.

Lo cierto es que esta historia por capítulos está teniendo una gran repercusión y se ve que eso ha llevado a alguien a recuperar esa web llamada Hay Noticia, de la que en su día hablamos muchas veces porque inventa noticias, aunque advierte de ello con sus lemas: "No te creas todo lo que lees en internet" y "No son reales pero sí divertidas".

La página estuvo muy activa en 2020, pero desde que el 17 de enero de 2021 publicara "Suenan pitidos por megafonía durante el himno en la final de Supercopa" no había vuelto a regalarnos ningún contenido.

Sin embargo, el pasado 6 de febrero volvió a verse una nueva información en Hay Noticia, concretamente esta que lleva por título "Cae bruscamente el consumo de champiñones tras el éxito de The Last Of Us".

Esta noticia, inventada en teoría para sacar una sonrisa a la audiencia, ya que la web alerta de que sus contenidos no son ciertos, habría pasado desapercibida en esa web si no fuera porque alguien decidió compartirla en redes sociales, y algunos se la han creído y han hecho lo mismo.

La noticia que se han marcado solo tiene tres párrafos y resulta bastante tonta comparada con otras precedentes, sin duda más ingeniosas:

"El consumo de champiñones está cayendo a nivel mundial, tras el éxito de la serie The Last of Us de HBO. De forma absurda el público está relacionando los hongos de los que trata la serie, con los típicos champiñones y setas de toda la vida.

Las autoridades sanitarias de EE.UU. ya se han dirigido a los americanos para advertirles que es una medida absurda, ya que por una parte, el argumento de la serie es totalmente ficción, y además en todo caso lo que deberían de dejar de tomar es harina, que es lo que realmente provoca la pandemia a nivel mundial en esta serie derivada del videojuego con el mismo nombre.

Las empresas de champiñones han pedido ya a HBO la retirada de The last of us de forma inminente, hasta que el público tenga claro su error, asumiendo pérdidas millonarias".

Y es que la historia de The last of Us gira en torno a un virus mortal que amenaza con extinguir a la humanidad y que surge en la serie de un hongo llamado Cordyceps Unilateralis, que no es inventado. Existe en realidad, a diferencia de alternativas creadas en laboratorio, como ocurre, por ejemplo, en Resident Evil.

Alguien ha querido recrear el asunto mencionando que "el consumo de champiñones está cayendo a nivel mundial, tras el éxito de la serie", que no se debería "tomar harina" o que "las empresas de champiñones han pedido ya a HBO la retirada de The last of us de forma inminente". Pero no hay nada de eso.

Quizás haya quienes se interesen por la serie tras toparse con esta noticia, que más que falsa, que lo es, podríamos catalogar de inventada, y además en un sitio a tal efecto que parece que vuelve, al menos para la ocasión. Pero podéis estar tranquilos con los champiñones e incluso degustarlos mientras veis la serie.