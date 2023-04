Marlene Schiappa en Playboy

Numerosos medios de buena parte del mundo, además de particulares en sus redes sociales, están difundiendo una presunta portada de la revista Playboy en francés, de "Abril/ Julio 2023", en la que se ve a la política francesa Marlene Schiappa mostrando un amplio escote.

Pero la portada es falsa y la foto también. Ahí lo que hay de Marlene Schiappa es su cabeza.

Schiappa ha sido miembro de distintos gobiernos liderados por Emmanuel Macron, cuya gestión solo apoyan ahora el 32% de los franceses.

Fue Secretaria de Estado para la Igualdad de Género, del 17 de mayo de 2017 al 6 de julio de 2020, y Ministra Delegada a Cargo de la Ciudadanía, desde el 6 de julio de 2020 al mayo de 2022.

El caso es que Marlene Schiappa sí ha posado para Playboy. Lo ha hecho hace un par de semanas y no lo ha ocultado, hasta ha llegado a usar su hashtag.

Pero esa portada no es real y la imagen está manipulada. Solo del cuello para arriba corresponde con una de sus fotos para la revista. Del cuello para abajo no es ella.

La propia Schiappa reituteó el 2 de abril a la periodista Jeanne Baron, que recogió en su cuenta que "el Ministro del Interior @GDarmanin presta su apoyo a @MarleneSchiappa en su portada de #playboy. Cita a Cookie Dingler: "No me harás decir nada malo de Marlène Schiappa (...) ser una mujer liberada no es tan fácil"".

Baron ilustró su tuit con la supuesta portada, sin la parte manipulada.

Invité ce matin sur Europe1 le Ministre de l’intérieur @GDarmanin apporte son soutien à @MarleneSchiappa sur sa Une Une de #playboy. Il cite Cookie Dingler : « vous ne me ferez pas dire de mal de Marlène Schiappa (...) être une femme libérée, c’est pas si facile » pic.twitter.com/pz50OoQdls — Jeanne Baron (@jeannebarontv) April 2, 2023

Las fotos de Schiappa para Playboy están hechas, aunque todavía no se han hecho públicas, lo cual no ha impedido que se filtre alguna.

La política no sale ni medio desnuda, sino presuntamente con un vestido blanco con unas alas y sin escote, y otro del mismo color que puede recordar al de la foto falseada, aunque tampoco tiene un escote similar ni de lejos.

En la portada falsa, al cuerpo original le han adosado una foto de una modelo que figura en Pexels, un banco de imágenes.

Pero además le han 'tatuado' un "49.3", que es el artículo de la Constitución francesa en el que se ampara Macrón y su Gobierno para aprobar una reforma de las pensiones contra la que se suceden las protestas desde enero por toda Francia.

En España, la edad de jubilación llegará a los 67 años, pero en Francia no están dispuestos a que baje de 64 a 62 años y tampoco quieren que aumente la cotización a 43 años en 2027 para cobrar una pensión completa. El presidente francés se vale de ese artículo de la Constitución, que le permite sacar adelante el proyecto independientemente del nivel real de apoyo.

En ese contexto se sitúa la falsa portada de Playboy con Marlene Schiappa. Comparecerá en Playboy el sábado 8 de abril para desvelar esa entrevista sobre los derechos de la mujer y muchas otras cuestiones, y entonces se harán públicas también sus fotos, entre las que no estará la del escote con un "49.3".

"Estará "vestida" con un un "vestido blanco largo y dará una entrevista -realizada hace varias semanas- en particular sobre los derechos de las mujeres, pero la presencia del miembro del gobierno en una revista erótica en medio de la histórica protesta contra La reforma de pensiones ha despertado cada vez más críticas desde la revelación de la información la noche del viernes 31 de marzo", asegura Libération.

Schiappa, de 40 años, es también autora de libros eróticos. Sus detractores ya la criticaban por ello, pero ahora no dan crédito. De hecho, muchos pensaban que tenía que ser un bulo que saliera en Playboy, y el sábado podrán comprobar que no.

De momento, se ha difundido esa portada falsa de Playboy con su cabeza y el cuerpo de una modelo para ir calentando motores.