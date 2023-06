El funcionario que mandó vaciar un pantano para recuperar su móvil es indio, aunque algunos lo omitan

Numerosos medios de nuestro país se han hecho eco de una noticia que comenta que un funcionario de la India mandó vaciar un pantano porque se le había caído el móvil y quería recuperarlo. Al parecer, el teléfono costaba 1.200 euros y Rajesh Vishwas, que es el nombre del funcionario e inspector de alimentación, no dudó en ordenar el vaciado de la instalación, ubicada en en Chhattisgarh. Se perdieron así cerca de dos millones de litros de agua, que podían haber sido empleados para regar más de 600 hectáreas de terrenos.

La noticia original asegura que el funcionario primero quiso contar con unos submarinistas, pero se impacientó y mandó utilizar una bomba de gasoil durante tres días para vaciar el embalse. La cuestión resulta más grave si tenemos en cuenta que algunas zonas de la India viven una ola de calor y una intensa sequía que motiva cortes en el suministro de agua.

El hecho es cuanto menos surrealista, empezando porque por muy a prueba de agua que fuera el móvil, después de permanecer durante horas bajo el agua, ni sepultándolo en arroz reaccionaría el aparato. La noticia menciona que el personaje en cuestión acabó recuperando el móvil, que según él contenía datos muy importantes del Gobierno, pero no se aclara si el aparato funcionaba.

Esta información la recogen diferentes medios indios y otros españoles la han hecho suya, cada cual a su manera. Muchos mencionan dónde ha pasado, el problema es que varios han omitido que el asunto ha acontecido en la India y, como hay quien acostumbra a leer solo los títulos, se han creído que ha pasado en España y han aprovechado para poder a caldo al Gobierno, a Pedro Sánchez, recordar los pantanos de Franco y soltar todo tipo de improperios. Pero así funcionan miles de personas en las redes sociales: leen el título y opinan.

Antena 3 presentó la información en su web con este título: "Un funcionario obliga a vaciar un pantano para recuperar su móvil". Y en el subtitulo tampoco aclaraba dónde había ocurrido: "El hombre extrajo dos millones de litros que podrían haber sido utilizados para regar más de 600 hectáreas de terrenos". Hay que ir al primer párrafo para leer que el funcionario era indio y esto ocurrió en su país.

En su información, Antena 3 incluye el tuit de una periodista llamada Annu Kaushik para justificar la noticia, y no es el único medio español que lo hace.

🧵Rajesh Vishwas- a food inspector from Chhattisgarh got a dam drained after his phone fell into it while taking a selfie.

21 lakh litres of water was wasted to retrieve his 'new' phone.

He even has the audacity to issue a statement & accuse media of 'exaggeration'.👇 pic.twitter.com/WO9uUxmPZm

— Annu Kaushik (@AnnuKaushik253) May 26, 2023