"De McDonald's a un éxito excepcional", el bulo de "Sofía, de Santorcaz"

En uno de esos foros de la derecha y más allá, de los que hemos hablado muchas veces en Bulocracia porque ahí se miente más que se escribe y se disfrutan las falacias, encontramos ahora una nueva patraña que alguien ha compartido en tal emplazamiento porque le habrá parecido un lugar adecuado.

"Me asombra su incansable persecución de sus sueños. De McDonald's a un éxito excepcional sin un título universitario ni conocimientos especificados, la historia de esta joven es un testimonio del poder de la determinación, la pasión y el trabajo duro".

Así reza el texto que acompaña a un enlace titulado "Sofía, de 22 años y ex trabajadora de McDonald's en Santorcaz, logró ganar 32000€ en tan solo dos meses", que va acompañado de una foto de una chica guapa y otra de un chalé despampanante, y la firma un sitio de medio pelo llamado dopehooper.com, que cualquier antivirus veta nada más sentirlo.

Como comentario a su propia publicación, la autora añade: "Es un talento emergente con un impulso imparable hacia la excelencia". Luego, si pinchas el enlace, algo ya desaconsejado porque para qué, accederás al citado sitio de medio pelo y a una presunta noticia que rubrica Renato Aparicio Roldán y que lleva por título este, que nunca ganará un Pulitzer: "Sofía Vélez García, de Santorcaz, ex empleada de 22 años, fue despedida, ¡pero consiguió ganar 32000€ en sólo dos meses!".

"¡Es la mejor oportunidad que he tenido nunca! La situación de mi vida me ha obligado a tomar esta decisión, ¡y ha merecido la pena!", dice al respecto la supuesta afortunada.

El caso es que si te interesas un poco más, algo también desaconsejado, la fábula de esta mujer, que es "un talento emergente", desaparecerá para dar paso al clásico sitio donde se habla de lo ventajoso que es invertir en criptomonedas y se desarrolla la pauta habitual: pedir datos personales hasta llegar a los bancarios con el objetivo de aligerar las cuentas de quienes piquen.

De este bulo compartido en un foro de Facebook donde aman a Vox llaman la atención muchas cosas, empezando porque está en ese lugar como podía estar en cualquier otro. Es un timo, pero no tiene tintes políticos.

Por otra parte, Santorcaz es una pequeña localidad madrileña a 50 kilómetros de la capital. Está cerca del límite con Castilla-La Mancha, más próxima a Guadalajara que a Madrid, a solo 20 kilómetros. Es un lugar tranquilo que no llega a los mil habitantes. Santorcaz esta a 15 kilómetros de Alcalá de Henares y allí viven muchas personas que trabajan en Alcalá, que es la gran ciudad de referencia para la gran mayoría de los torcuatos -o torcatos-, que así se llaman los de Santorcaz.

Todo esto de Santorcaz viene a cuento de que, para tratar de engañarnos con la supuesta compra de criptomonedas, que no es más que otro fraude, citan como ejemplo a "Sofía, de 22 años y ex trabajadora de McDonald's en Santorcaz". Y ahí ya vamos mal, porque en Santorcaz no hay McDonald's. Hay al menos cuatro en Alcalá, pero allí no.

Aunque más tarde matizan "Sofía Vélez García, de Santorcaz, ex empleada de 22 años", así que la torcuata es ella y no el McDonald's, aunque poco importa tratándose del reclamo de un bulo.

Este fraude se basa en la idea de que des tus datos para que te parezcas a "Sofía" y acabes ganando dinero presuntamente con la compra de criptomonedas, porque esta mujer trabajaba en lo más bajo y hasta de ahí la despidieron, pero despertó para ganar en dos meses el sueldo de dos años.

Y es que otra conclusión que podemos extraer de este asunto es que, al menos en las redes sociales, abundan los que tienen mal concepto de trabajar en un McDonald's, pero también en un Burger King, como vimos en la entrada anterior.