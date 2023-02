El Proyecto LIFEAskREACH acaba… pero seguimos investigando sobre los tóxicos en productos de consumo

En Mayo de 2022, nos embarcamos en el proyecto europeo LIFE AskREACH. Su objetivo es comunicar y promocionar los derechos de las personas consumidoras sobre las sustancias químicas contenidas en artículos y productos, entre otras formas, a través de la app Scan4Chem. El proyecto acaba este mes de febrero, y desde Fundación Vida Sostenible, queremos reflexionar sobre cómo ha sido abordar este tema.

El derecho a saber

Este derecho es real, y lo regula el Reglamento REACH (acrónimo de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas), que entró en vigor en 2007 y tiene como objetivo principal mejorar la protección para la salud humana y el medio ambiente frente al riesgo que puede conllevar la fabricación, comercialización y uso de las sustancias y mezclas químicas. En este Reglamento, el Artículo 33 establece que las personas consumidoras tienen el derecho a saber si los productos que compran, tienen alguna sustancia extremadamente preocupante (SEP) por encima de un 0.1% sobre el peso del producto. En este caso, se refiere a juguetes, ropa, material deportivo, electrodomésticos, objetos de decoración y embalajes. No se aplica a productos de alimentación o bebidas, ni cosmética o productos de higiene o limpieza.

Porqué es importante dar a conocer este derecho

En el caso de la alimentación, a todos nos gusta saber, por ejemplo, los ingredientes de una receta o los componentes de un alimento cualquiera que compremos. Lo queremos saber, bien porque podemos tener alguna alergia o intolerancia o porque queremos evitar productos con muchos conservantes, por ejemplo.

Lo mismo debería pasar con otros objetos cotidianos, como ropa u objetos de decoración. Las sustancias extremadamente preocupantes (SEP), pueden afectar gravemente a la salud humana y al medio ambiente. Estas sustancias son principalmente sustancias cancerígenas, mutagénicas y reprotóxicas (tóxicas para la reproducción) así como sustancias con características persistentes y bioacumulables. Otras sustancias también preocupantes son, por ejemplo, los alteradores endocrinos.

Las empresas fabricantes, distribuidoras o importadoras de artículos que contengan estas sustancias en una concentración superior al 0,1% del peso del artículo, están sometidas a unas determinadas obligaciones legales. Están obligadas a notificar la presencia de la sustancia a los destinatarios de los artículos y, por consiguiente, a cómo utilizarlos con seguridad. También deben informar a las personas consumidoras que soliciten esta información.

La app Scan4chem: mejorando la comunicación entre personas consumidoras y empresas

Para mejorar el flujo de información sobre las SEP entre las personas consumidoras y las empresas y mejorar los procesos de comunicación de la cadena de suministro con el objetivo de sustituir las SEP por alternativas más seguras surge la app Scan4chem.

Fue creada por el equipo del proyecto y desde la Fundación Vida Sostenible, nos encargamos de su traducción y adaptación a España.

Entre septiembre de 2022 y enero de 2023 en España, se han descargado la app más de 300 personas y se han hecho 88 solicitudes de información a 80 empresas.

Su uso es simple. Tenemos que escanear el código de barras del producto para poder enviar el pedido de información a la empresa y así saber si contiene SEP. El problema actualmente es que para que la app "contacte" a la empresa, éstas tienen que estar registradas en la app (y sus productos, claro). Aunque estamos trabajando en la comunicación con las empresas para que se registren, aún no hemos conseguido que todas lo hagan, por lo que a veces, la aplicación nos pide el email de la empresa, para que seamos nosotros mismos (las personas usuarias) quienes lo escribamos en la app y así poder enviar el pedido. Los emails de las empresas suelen estar en los avisos legales y políticas que se encuentran, generalmente, en letra pequeña al final de las webs de las empresas.

Otro problema (tranquilos, son solo dos!) es que las empresas solo están obligadas a responder si contienen SEP en un 0,1% en peso en sus productos, por lo que no obtener una respuesta puede causarnos desconcierto o desconfianza.... ¿será que no lo contiene? ¿O que no nos están respondiendo por otras razones? En cualquier caso, nosotras abogamos porque siempre contesten, independientemente del contenido de SEP, cara a tener mayor transparencia y poder poner en valor los productos seguros.

Qué opinan las personas consumidoras

En el ámbito del proyecto, realizamos algunas entrevistas a personas que habían utilizado la app, para saber su opinión sobre el tema de las sustancias químicas en los productos

Los criterios de compra

Según las respuestas, normalmente los criterios de compra son el precio o la calidad de los productos. Pero conocer este proyecto, ha hecho que "los ingredientes" de productos de uso cotidiano, pase a ser otro de los criterios, sobre todo en la ropa (por tener contacto directo con la piel). Aún así, si las sustancias químicas que contienen no tienen un efecto en la salud o en el medio ambiente, no les supone un problema.

La comunicación con las empresas

Opinan que la app es una buena solución, pero todos concluyen que también las empresas deberían tener un papel activo en la comunicación de los componentes que usan, de forma que las personas consumidoras entiendan las repercusiones de consumir estas sustancias.. Además, deben facilitar los datos de contacto de forma clara en sus páginas webs e incluso en el embalaje de los propios productos, para que las personas consumidoras puedan contactarlas de forma rápida y fácil.

¿Qué deben hacer los decisores políticos (y las empresas) sobre este tema?

Existe cierta dificultad para entender muchas de las etiquetas de los productos. Por ello, se pide, por una parte, que se creen más reglamentos y sistemas de control para que la información esté visible y clara, al mismo tiempo que se crea una nomenclatura o forma de presentar la información igual para todos los productos. Por ejemplo, un sello que diga que no contiene SEP. Y en el caso de contener, que aparezca el contacto de la empresa para que pueda dar la información sobre la cantidad y sus consecuencias.

Algunas conclusiones

Tenemos aún algún camino por recorrer, para que este "derecho a saber", se ponga en práctica de manera efectiva. Eso querrá decir que o bien ya no se usan SEP en los productos o bien la información está tan clara en los productos que no tendremos la necesidad de preguntarlo.

Hasta que esta situación llegue, como personas consumidoras responsables deberíamos tener un papel activo (activista) en relación a este tema: exigir a nivel político más control sobre el uso de SEP y reglamentación que evite vacíos legales y, por otro, exigir a las empresas que indiquen de forma clara sus componentes en los productos.

Desde Fundación Vida Sostenible vamos a seguir trabajando en este tema, informando sobre el "derecho a saber", mejorando la app e intentando responsabilizar a las empresas.

Laura González y Darío Montes