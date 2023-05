Algunas cosas que van a cambiar en nuestra vida cotidiana

Una pregunta importante en el concesionario: ¿cuánto pesa este vehículo?

Una nueva preocupación se añade a las habituales de precio, tipo de combustible o color para aquellos que se van a comprar un coche: el tonelaje. Resulta que los coches (también los eléctricos) pagarán al peso. Por ahora unas cuantas ciudades como Lyon están tanteando la manera para que los automovilistas paguen por el espacio que ocupa su vehículo, que es valioso espacio urbano. Hay que tener en cuenta que el peso y tamaño medio de los coches se ha más que duplicado en el último medio siglo.

¿Cómo podemos endulzar el café? La OMS da una sorprendente respuesta

Ante la pregunta de qué poner en el café para quitarle el amargor, la OMS sugiere no echar nada. Eso se desprende de su último dictamen, que condena el uso de los edulcorantes por insanos. El uso del azúcar ya lo había criticado muchas veces, y con toda la razón. La OMS quiere combatir el demasiado "elevado nivel de dulzura" de nuestra dieta. Una solución sería volver a la tradicional forma de tomar azúcar, en forma de pasteles y bollos esporádicos, no a todas horas y en todos los alimentos, como ocurre ahora. Flaubert dice al respecto en su Diccionario de lugares comunes: "Café.- Degustarlo sin azúcar, muy elegante, produce la impresión de que se ha vivido en Oriente". El café siempre ha sido una bebida caliente, amarga, fuerte y espesa.

Por cierto, Irlanda quiere poner etiquetas de alerta en las botellas de cerveza y de otras bebidas alcohólicas. Un sinvivir.

¿Cuánto se tarda en tren? Lo digo por no coger el avión

Si está a menos de dos horas y media en tren, los viajeros por Francia no podrán tomar el avión para hacer ese trayecto. Aquí se juntan dos tendencias, el arrepentimiento europeo por haber tirado a la basura, en las últimas décadas, miles de kilómetros de vías férreas y el flygskam (vergüenza de volar) popularizado por Greta Thunberg. Es razonable coger el tren en vez del avión en distancias inferiores a 600 km, pero no haría falta prohibir nada, el tren de alta velocidad se impone en este tipo de trayectos por su mayor comodidad.

Ya no te miran raro por pedir leche de soja en un bar de carretera

El consumo de carne retrocede paulatinamente en España, en una tendencia de décadas desde que tocó techo hacia 1990. Y en paralelo los veganos y vegetarianos han pasado de ser una curiosidad –y ser mirados con sospecha– a ser un buen porcentaje de la población. Inevitablemente tanto personal enemigo de la carne termina por convertirse en objetivo de las empresas alimentarias, algunas de las cuales no dudan en vender con la etiqueta de veganos alimentos preparados de muy mala calidad, a base de proteína de soja, azúcar y un montón de aditivos. Hasta que los veganos re-descubran el gazpacho o los garbanzos, seguirán esclavizados por esas mezclas infames ultraprocesadas.

El autobús rápido y los Z

Inventado hace unas décadas, e implantado con éxito por primera vez en Curitiba (Brasil), el autobús rápido es una especie de tranvía que no necesita vía férrea. Su ventaja radica en su velocidad, pues se mueve por un carril reservado en exclusiva para su uso, así que es casi inmune a los atascos de tráfico. Ahí empieza el problema. La línea de autobús rápido eléctrico trazada en Madrid (Bus Rapid) ha despertado cierta oposición vecinal, que alega que el carril reservado reduce el espacio disponible para el coche privado. Hace medio siglo justo que desapareció el último tranvía de Madrid, que resultó incompatible con la entrega de todo el espacio urbano al coche. Para que esta triste historia no se repita con el autobús rápido, habrá que confiar en que la generación Z se haga mayor. Parece ser que no manifiestan mucho interés por sacarse el carné de conducir o por ser propietarios de un coche.

Imagen: un Bus Rapid de la Empresa Municipal de Transportes. Fuente: Ayuntamiento de Madrid