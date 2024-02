Siete buenas noticias para el día a día de la sostenibilidad

De un tiempo a esta parte, parece que se acumulan las noticias ominosas: crisis, guerras y catástrofes. Pero también hay espacio para avances hacia un mundo cotidiano mejor y más sostenible. Aquí hemos seleccionado siete muestras.

Por fin, la Ley de Movilidad Sostenible

Esta ley está prevista desde, por lo menos, el año 2007, cuando se incluyó su elaboración en la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Algunas autonomías, como Andalucía y Cataluña, ya habían aprobado o estudiado su propia ley. Si este texto legal se ha tirado veinte años guardado en un cajón es porque puede ser importante. Su objetivo es "el desarrollo de una nueva cultura de la movilidad segura, saludable y sostenible".

Se puede ahorrar la mitad del agua que se consume

Es el viejo truco de la gestión de la demanda. Las sequías de las décadas de 1980 y 1990 provocaron grandes avances en el uso eficiente del agua, pero se puede llegar más lejos sin merma de la calidad de vida de la ciudadanía. Por ejemplo, un sistema digital de riego que reduce el consumo a la mitad del riego convencional o exigir a tu Ayuntamiento una revisión de todo el sistema de canalizaciones y sistemas de riego para evitar pérdidas.

París planta cara a los SUVs

Transport & Environment ya ha medido la velocidad de crecimiento del tamaño de los coches en las últimas décadas: nada menos que un centímetro cada dos años. No hay más que caminar por una calle no muy ancha con coches aparcados para comprobar que los SUVs ya no caben, literalmente. París ha aprobado un gran aumento de las tarifas de aparcamiento para estos coches, que tal vez los aleje poco a poco de la ciudad.

Llegar a un nivel cero de accidentes de tráfico es posible

Gracias a nuevos radares móviles y de tramo, por el lado de la vigilancia del conductor, así como de una mejor cultura de la conducción, auxiliada por el carnet de puntos. También influyen los sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS), que poco a poco son obligatorias para los nuevos modelos. No obstante, el coche autónomo todavía está lejano, como parece indicar la experiencia de la ciudad de San Francisco.

El Nutriscore ecológico

Estas etiquetas (Eco-Score, Planet-Score, etc.) complementan el Nutriscore nutricional y parecen un paso en la dirección de un etiquetado único y universal de sostenibilidad, que sustituya a las aproximadamente 400 ecoetiquetas que proliferan hoy en las estanterías de los supermercados y tiendas.

El coche más vendido del mundo es eléctrico, por primera vez

Parece ser que el Tesla Model Y fue el coche más vendido del mundo en 2023. Según el fabricante, tiene más de 500 km de autonomía e infinidad de virguerías, como un "Dog mode" que mantiene una temperatura agradable para el animalito mientras el conductor está fuera haciendo recados. El único problema es que cuesta 50.000 €, mide más de dos metros de ancho y pesa dos toneladas. La marca BYD (Build Your Dreams) está fabricando coches eléctricos tan buenos como el Tesla y más baratos, así que la competición parece reñida. El jarro de agua fría es que muy pocos conductores declaran decantarse por un eléctrico a la hora de cambiar de coche, según las encuestas.

Ya hay (casi) un panel fotovoltaico por cada tejado

Después del espectacular crecimiento del autoconsumo en 2022, en 2023 se instalaron menos paneles, pero la buena noticia es que esta modalidad de producción y consumo de electricidad ya cubre el 3% de la demanda eléctrica nacional y va en ascenso. Parece ser que no hace falta arrasar ningún campo para instalar paneles fotovoltaicos, disponiendo de una inmensa superficie de cubiertas y tejados. Y está creciendo la modalidad agrovoltaica, que combina la producción eléctrica con la producción agrícola, en el mismo terreno y sin molestarse mutuamente.

Imagen: las nuevas tarifas de aparcamiento en París. Aparcar un SUV en el centro puede salir por un pico: 225 € por seis horas. Paris.fr.