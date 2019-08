‘Viaje a mi blanquitud’: Mis referentes, querida gente blanca (4.3/∞)

, historia, vídeos, eventos, noticias, etc. relacionadas con la diáspora afro en España. Se definen como: Espacio colaborativo de la comunidad negra/ africana/ afrodescendiente que busca crear una identidad colectiva heterogénea a través de sus relatos.

MTV decoded

, página en inglés. Una de mis favoritas, ya que compila muchísima información, muy bien investigada y que se muestra de una forma divertidísima, crítica y muy creativa.

Son vídeos cortos (aproximadamente cinco minutos) que hablan de muchísimos temas relacionados con las vidas y vivencias de personas racializadas (y otros temas, pero siempre teniendo en cuenta la interseccionalidad, la “real”). La presentadora es súper inteligente y divertida, me encanta como aprendo a la vez que sonrío y se me vuelcan los prejuicios y mi eurocentrismo y la discriminación por ignorancia en general. Os invito encarecidamente a visitarla y darle a me gusta. El contexto viene desde EE.UU, nunca está de más aprender de otros contextos y puntos de vista.