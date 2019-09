‘Viaje a mi blanquitud’: Mis referentes, querida gente blanca (4.4/∞)

Laura Fernández (@EnDeconstruxion)

Como ya os dije, hoy os traigo el último artículo, al menos por ahora, que recoge páginas de Facebook donde podéis encontrar muchísimos recursos. Y, repitiéndome, si no hay nada muy épico antes, en el siguiente versaré sobre personas referentes en la lucha antirracista en el contexto Español y, en el siguiente artículo, hablaremos de recursos de ocio, tipo: música, películas, etc. de contenido antirracista. Cuando acabemos con la retahíla de recopilación de recursos, empezaremos con temas muy interesantes, como el que ya anticipé hace tiempo: “la invención del tercer mundo”.

Ahora os dejo la lista de páginas de Facebook que podéis utilizar para aprender en vuestro viaje a la blanquitud, disfrutad:

– Sindicato de manteros de Madrid, por si no lo sabías, sí, hay un sindicato de manteros en Madrid y sí, tiene una página de facebook, y puedes encontrar muchos artículos sobre su trabajo en internet. Son uno de mis referentes y me he cruzado con muchos de los organizadores de este sindicato en muchos eventos, los cuales en muchos aspectos, entre otros políticos, me abrieron los ojos, porque por mucho que quiera no vivo su realidad y no conocía la situación y mirada política que ellos me ofrecieron. Imprescindible si quieres entender una realidad, es escucharla. Esta es una muy buena página para ello y para dejar de escuchar la información parcial y subjetivada por otros ojos y bocas que nos llega desde los medios de comunicación de personas que no se dedican a ser manteros/as, hablando de sus vidas.

– Una chica afroperuana, activista afroperuana que utiliza sobre todo el humor para dar a conocer las vivencias desde su existencia que pueden servir de referente para otras personas en contextos similares o para abrir los ojos acerca del racismo que se sufre diariamente en los cuerpos de las personas racializadas, y seguro que pueda aportar a otras existencias otro tipo de cosas que no puedo ni adivinar, eso es lo bonito.

– Migrades i refugiades cabrejades, página de facebook que corresponde a la Assemblea Antiracista de Barcelona Per al drets de les persones Migrades, Racialitzades i Refugiades. Comparten todos los eventos, noticias y vídeos relacionados con el antirracismo en España y más concretamente en Barcelona.

– La chola negra, activismo antirracista en Perú. Página antirracista, feminista descolonial y por los derechos LGTBIQ+. Hace relativamente poco le cerraron la cuenta de instagram y escribía “Amigxs, me hackearon el instagram y lo eliminaron. Ahí hacía ciberactivismo antirracista. Solo concluyo que las personas negras no somos libres, ni aunque se haya abolido (legalmente) la esclavización salvaje que todxs minimizan. NO SOMOS LIBRES.” Escucho mucho páginas antirracistas cerradas, activistas denunciadas por luchar por los derechos, etc. y sin embargo, también escucho que siguen maltratando y acosando a estas personas por las redes sociales y en la vida real, sin consecuencia alguna. Al menos sería interesante de replantearse qué es lo que está pasando. Y actuar juntes.

– Plataforma antirracista Gasteiz, en su facebook dicen: “Trabajando por una Gasteiz antirracista y feminista”. Noticias, eventos, artículos de opinión, etc.

– Feminismo comunitario antipatriarcal, Según ellas: “la lucha antipatriarcal no puede ser entendida sin la lucha contra la violencia estructural hacia las mujeres”. Viene desde el activismo feminista del pueblo Mapuche. Un punto de vista muy interesante, al ser un choque muy grande para la visión eurocentrista.

– Colectivo Afrofeminista, se publican los eventos del colectivo de Barcelona, además de fornecer artículos e informaciones de calidad desde la perspectiva feminista y negra. Humor, relatos, historias, etc.

Para terminar el artículo, os debo de compartir ciertos artículos y vídeos de actualidad, para pensar, a darle al coco:

Ya estuve hablando un poquito de lo que el feminismo blanco hegemónico tenía que aprender en un artículo anterior, en este artículo de Sara Rosati, que dice: “Hay algo que une a las cuatro protagonistas de esta historia (vídeo del artículo): todas son feministas, pero no sienten que el movimiento las represente. O al menos no por completo. En su vida diaria no las discriminan solo por ser mujeres, sino también por ser migrantes, no ser blancas o tener una orientación sexual diferente. Consideran que el feminismo debe tener en cuenta estas cuestiones para abarcar las problemáticas de todas las mujeres. “No se nos escucha y se nos dice cómo tiene que ser nuestro feminismo”, dice la profesora Zenib Laari.”, podemos escuchar y aprender mucho más, desde sus voces y vivencias.

Otro tema de actualidad: Daniela Ortiz de Zevallos (Cuzco, 1985), artista multidisciplinar, activista antirracista y seguramente una de las figuras más reconocidas e influyentes en la reinterpretación del antirracismo que se está haciendo en España desde una perspectiva decolonial, es una de las referentes antirracistas que más admiro, respeto y que leo todos los días. Ha compartido algo que me gustaría reflejar aquí, no me gustaría robarle las palabras, no la citaré, pero su reflexión me ha parecido que merece la pena gritarla bien alto.

Ella habla de cómo hace unos años se focalizaron todas las miradas y juicios en las llamadas «bandas latinas», luego se ha puesto en el ojo del huracán, en todos los sentidos, a las/los vendedores ambulantes, ahora son los/las mayormente conocidas como MENAs (Menores Migrantes No Acompañados). Ella reflexiona acerca de cómo el racismo en los medios de comunicación legitima el racismo institucional. Cada cierto número de años se “lincha”un colectivo específico de alguna comunidad migrante/racializada para afianzar así esa legitimidad de la violencia que ejerce el racismo institucional y que acaba afectando a toda la comunidad de personas migrantes y racializadas. Esto se recrea de forma no tan abstracta estableciendo políticas de control, leyes, etc. que se muestran como en nombre de un grupo migrante/racializado, para solucionar “un problema” – creo yo, normalmente creado/inventado/mal gestionado por las instituciones: medios de comunicación y partidos políticos, etc.- y que se aplican a toda la comunidad de personas migrantes y racializadas, afectando mucho en diversos niveles. Al final de su post termina diciendo la importancia de la lucha conjunta, crítica, con diversidad pero unidos, por parar esta “monstruización” de la comunidad, ilógica, injusta y que afecta a vidas e incluso mata.

La blanquitud es responsable, somos cómplices, piensa desde tu vivencia que es lo que tú puedes hacer para parar esto, únete a la lucha.

La lucha será antirracista o no será.