No tienes ni idea de migraciones

La juventud migrante de Hortaleza: “Lo que les ha pasado a esos chicos es como si me hubiera pasado a mí”

Eres adicto a las migraciones y no lo sabes

Directora de la Fundación porCausa. Ingeniera agrónoma y especialista en Comunicación Política y Gestión de Crisis, ha dirigido la comunicación de Oxfam Intermon y del Ayuntamiento de Madrid durante la primera parte del mandato de Manuela Carmena. Creadora y codirectora durante los últimos siete años del espacio 3500 millones de El País, ha colaborado también con medios como The Guardian, La Marea y TAB entre otros.

Llegan las Navidades y con ellas las cenas con familiares y sus parejas. A un hermano se le quiere sin límites pero al tonto de su novio quizás no. Ese es el famoso cuñao, que desembarca en la casa de tu familia y sin ningún tipo de escrúpulos acaba emponzoñando la conversación con sus idoteces. De acuerdo que hay cuñados maravillosos pero para aquellos no lo son hay que empezar a prepararse cuanto antes. Dado que este es un blog sobre migraciones es nuestra responsabilidad ayudar con este tema.

Primero es necesario tener algunos puntos claves de conocimiento sobre migraciones extraídos del curso tumba a tu cuñao de la Fundación porCausa, del que ha sacado una edición super corta especial Navidad:

Las migraciones siempre han existido. Es cierto que muchos extranjeros viene a España, de la misma forma que los españoles también migramos un montón (!!! Atención a las cifras que nos dan desde porCausa).

El porcentaje de migrantes sobre la población mundial no ha cambiado en los últimos 30 años. Solo migra entre un 3% y un 4% de la población mundial.

Las migraciones generan más dinero del que ‘cuestan’.

Sobre menores

Los chavales extranjeros tutelados son menos de 10.000 para toda España, es decir menos del cuarto del aforo de un Estadio de fútbol.

En España se cuida por igual a cualquier chaval o chavala que no pueda ser cuidado por sus padres.

Los menores tutelados en España cuestan al Estado mucho menos de lo que devuelven al mismo cuando, tras recibir una formación adecuada, se ponen a trabajar.

España tiene una larga tradición de cuidado de chavales y tiene varios casos de éxito sonados en casos de menores conflictivos como el Vaquilla o el Pera.

Sobre irregulares

Nadie sabe cuánta gente hay en España en situación irregular porque es imposible (no están censados ni registrados en ningún sitio).

La mayoría de los migrantes buscan sitios en los que poder trabajar y medrar y por eso en estos últimos años los inmigrantes no se quedan en España aunque accedan a Europa a través de nuestra frontera.

Los migrantes irregulares no pueden acceder a ayudas públicas de ningún tipo (porque son irregulares)

Ahora que ya tienes algunas nociones, necesitas algunas reglas para usar tu conocimiento con éxito, extraídas de las guía de nuevas narrativas de la Fundación porCausa:

1- Salte del marco que te impone el cuñao. No entres al trapo, si él quiere hablar de su libro tú debes hablar del tuyo. Si te habla de que los migrantes son muy malos, háblale de que los romanos no eran blancos.

2- Rompe la barrera del ‘ellos’ y ‘nosotros’. Todos somos migrantes, todos nos hemos movido por el mundo y, esto es importante, queremos seguir moviéndonos por el mundo. Ya están cerrando las fronteras en el Reino Unido, y esto puede ser solo el principio. Los derechos son de todos o de nadie.

3- Apela a sentimientos. La razón, el dato, el concepto de derechos, no achanta al cuñao. La empatía, la cercanía, el ejemplo del vecino que todos conocemos, eso sí son argumentos. La pareja que se conoció en un país extranjero y que ahora no puede volver a España porque uno de ellos es de fuera te recuerda que no sabes nunca de qué color van a ser tus nietos.

Con esto más o menos puedes tirar estas navidades. Pero el tema del discurso del odio, la polarización y la desinformación con temas tan importantes como los menores, los movimientos de personas en el mundo y otros derechos va mucho más allá. Tenemos que seguir construyendo conocimientos de calidad en estos temas y cambiar el marco de las discusiones. Tenemos que recuperar el control del debate público, dejar de indignarnos y pasar a marcar al agenda.

Más información en este blog y en la web de la Fundación porCausa, ambas lecturas recomendadas de navidades.