Por qué nadie debería estar en un CIE, con o sin coronavirus

Fundación porCausa (@porCausaorg)

La promesa del Gobierno de "no dejar a nadie atrás" durante la crisis sanitaria del virus COVID-19, acompañada de la aprobación de un escudo económico y social, deja a diversos colectivos de lado. Por ejemplo, ¿qué sucede en contexto de pandemia con los internos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)? Recordemos que se trata de personas inocentes encerradas por faltas administrativas y en condiciones de higiene que algunos han descrito como inhumanas.

El 17 de marzo vivimos con expectación una noticia: ante la liberación de varias personas recluidas en el CIE de València debido a la imposibilidad de expulsión a sus países, un medio publicó que el resto de ingresados en los centros de internamiento españoles podrían ser puestos en libertad en cuestión de horas. Pero no sucedió: finalmente, el Ministerio del Interior confirmó en un email a la Fundación porCausa que el Gobierno no contempla liberar a los internos de los CIE; aseguró que no han registrado ningún caso de COVID-19 en los CIE, y que se están aplicando protocolos sanitarios en los centros, incluyendo la habilitación de salas vacías higienizadas para posibles casos sospechosos.

A lo largo de esa misma jornada, los internos en el CIE de Aluche protagonizaron un intento de motín alegando que están en peligro de transmisión, y SOS Racismo Madrid pidió en un comunicado que todas personas internas en cualquier CIE sean liberadas y tratadas adecuadamente. Ante la imposibilidad de deportación por el cierre de las fronteras, explican, la retención de personas en CIEs "es un sinsentido" y mantenerlos encerrados y expuestos al contagio de coronavirus "es un atentado contra su salud y una flagrante violación de los derechos humanos".

Más allá de las circunstancias excepcionales de esta crisis, que nos obligan a todos a restringir la libertad de movimiento, queremos recordar que nadie debería ser preso sin delito haciendo un listado con algunas claves sobre los CIE:

Hoy más que nunca debemos recordar que nadie es ilegal. Que debemos tener cuidado a la hora de defender nuevos muros o CIE, porque nunca sabemos de qué lado de la valla estarán nuestros hijos y nuestros nietos, o si les tocará a ellos entrar en una de estas cárceles para migrantes. Y que si queremos que nadie quede atrás en esta crisis, tenemos que pensar en todos y todas.